„Essbare Stadt“: Selbstbedienung erwünscht

Es dauert noch ein Weilchen. Dann darf man mitten in der City Obst und Gemüse ernten, am Rosmarin schnuppern oder sich ein Sträußchen Petersilie zupfen. „Urban Gardening“ ist jetzt auch in Aalen angekommen als Sommeraktion. Gestern bepflanzten kleine Gärtner unter Mithilfe großer Helfer von der Stadt mehrere Holz-Hochbeete im Östlichen Stadtgraben.

„Aalen wird zur essbaren Stadt“ heißt das Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht nur um das Aufstellen von Pflanzkübeln geht. Aalen City aktiv, die Stadt und einige Paten wollen damit auch ein Zeichen setzen für einen grünen Freiraum, Artenschutz, gesunde Ernährung und nicht zuletzt soll der Stadtgraben „aufgehübscht“, der Verkehr dort „entschleunigt“ werden.

Dieses blühende Projekt – denn auch für Bienen und Co. gibt es Beete – soll auch ein neues Bewusstsein für dieses Quartier schaffen. Denn es umfasst, sagt Stadtplanerin Ingrid Stoll-Haderer, immerhin rund ein Sechstel der Innenstadt-Fläche und die Aufenthaltssituation dort sei durchaus ausbaufähig. „Farbe ins Quartier“ fasst sie das Projekt zusammen, das ganz bewusst als ein gemeinschaftliches entwickelt, gestartet und betreut wird.

Der Östliche Stadtgraben sei ein „ganz wichtiger Teil der Innenstadt“, mit dieser Aktion soll er wieder in den Blick rücken und die Innenstadt anders und neu wahrgenommen werden. Ein gewünschter Nebeneffekt: Die Hochbeete dienen der Geschwindigkeitsreduzierung und blockieren in Zukunft auch manchen Platz für Falschparker.

Möglichkeiten für Stadt begrenzt

Auch Bürgermeister Wolfgang Steidle wünscht sich, dass dieser Bereich der Innenstadt nicht nur als Parkplatz wahrgenommen wird, allerdings seien die Möglichkeiten der Stadt begrenzt wegen der Privatgrundstücke. Mit diesem Projekt könne man aber eine „gewisse Lebendigkeit“ in dieses Quartier bringen, das dadurch einen „menschlichen Maßstab gewinnt“. Es gehe aber auch um Artenschutz und Pädagogik. Denn zehn Aalener Kindergärten sind mit eingebunden, die Kinder pflanzten am Donnerstagmorgen die Hochbeete voll.

Auch die Betriebsseelsorge ist mit an Bord. Die Hochbeete auf Europaletten wurden von Langzeitarbeitslosen gefertigt, erklärt Betriebsseelsorger Rolf Siedler. Und das sei auch ein schönes, passendes Symbol: Menschen, die lange Zeit ohne Arbeit sind, „geben der Stadt ein Gesicht“.

Aalen, so Steidle, habe ja einige Namenszusätze. Nun habe sie einen weiteren – „die essbare Stadt“.