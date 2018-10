Esperanto-Kulturpreis geht an Ilona Koutny

Für ihre Verdienste um die Plansprache Esperanto und die Gründung des Studiengangs Interlinguistik an der polnischen Universität in Posen wird Professorin Ilona Koutny mit dem Aalener Esperanto-Kulturpreis ausgezeichnet. Der mit 3000 Euro dotierte Preis wird von der Fame-Stiftung zur Förderung internationaler Verständigungsmittel und der Stadt Aalen beim Festakt an diesem Samstag, 20. Oktober, um 18 Uhr im Rathaus Aalen überreicht. Koutny forschte bereits in den 1980iger Jahren sie auf dem Gebiet der Informatik zur Sprachsynthese. Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit sind Lern- und Übersetzungsprogramme. Seit 1997 ist Ilona Koutny an der Universität Posen tätig, wo sie den internationalen postgradualen Studiengang Interlinguistik gründete.