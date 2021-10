Es wird wieder voller im Becken

Für die Schwimmer der Aalener Sportallianz fand in Wetzlar im März 2020 der letzte „gewöhnliche“ Wettkampf statt. Eineinhalb Jahre später startete nun wieder ein achtköpfiges Team unter Corona Bedingungen im hessischen Wetzlar. Etliche von Ihnen waren nach dieser langen Pause erstmals wieder auf Wettkampf.

Es fehlen viele Trainingskilometer im Wasser, auch im Landtraining ist noch viel aufzuholen, so dass hier keine Bestzeiten zu erwarten waren, sondern dieser Wettkampf auf der Langbahn lediglich der Orientierung galt. In diesem Sommer wechselte, die 15-jährige Johanna Gölder von Augsburg nach Aalen und konnte bei ihren vier Starts, viermal ihre persönliche Zeiten um einiges Verbessern, somit war es für sie ein gelungener Einstieg im Team. Zum ersten Mal unter 30 Sekunden auf der 50 Meter (m) Freistil-Sprintstrecke schlug sie nach 29,79 Sekunden an. Als Achte mit 2:51,21 Minuten zeigte sie, dass sie 200m Lagen gut schwimmen kann. 100m kraulte sie in 1:07,71 und bei ihrem letzten Start über 50m Schmetterling war sie nach 34,18 Sekunden im Ziel. Oliver Hummel, der ebenfalls im Sommer von Ulm nach Aalen wechselte und die mixed-Staffeln bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaft (DKM) im September in Wuppertal gut verstärken konnte war über sechs Starts gemeldet. Platz vier erreichte er über 100m Schmetterling in 1:01,81. 50m sprintete er in der Kraullage in 26 Sekunden und wurde Fünfter, Sechster wurde er in 50m Brust in 33,08sek. Weitere Ergebnisse des 17-Jährigen waren: 100m Freistil in 57,72sek, 50m Schmetterling in 27,43sek und 100m Brust in 1:14,85sek.

Der Brustschwimmer Marco Leipold steigerte seine persönliche Bestzeit auf der 50m Sprintstrecke in Brust auf 32,47sek. Vor kurzem wurde er bei den Deutschen Mastersmeisterschaften Vierter in der Altersklasse (AK) 25 über diese Strecke, in der Zeit von 32,56 Sekunden. Einen weiteren vierten Platz belegte er in guten 1:13,87min bei den Deutschen Masters. Ebenfalls wurde bei den Deutschen Mastersmeisterschaften Matthias Oppold in der AK 25 zweimal Vierter - knapp am Podest vorbei. Über die längeren Distanzen war er am Start. Bei 200m Brust stieg er nach 2:49,30min aus dem Braunschweiger Becken und bei 200m Lagen schwamm er eine Zeit von 2:33,22. In Wetzlar ist Ryan Newman nach langer Corona-Pause über 50m Schmetterling mit Bestzeit von 29,11 Sekunden in das Wettkampfwochenende eingestiegen. Sonst als Rückenschwimmer im Becken unterwegs, schwamm er über 200m Rücken auf Platz zwei in 2:24,32 Minuten, 100m Rücken in 1:03,33 und 50m Rücken in 28,95 Sekunden, nur eine halbe Sekunde über seiner Bestzeit. Auch er verstärkte die mixed-Staffeln bei der Deutschen Kurzbahn Meisterschaft (DKM) mit guten Sprintleistungen. In Wetzlar sprintete er 50m Kraul in 25,90 und 100m Kraul in 56,04 Sekunden, jeweils nur fünf Zehntel von seinen persönlichen Rekorden entfernt. Auch Julian Morassi hatte viele Monate kein Wassertraining. Er konnte ganz gut an seine Rekordmarken heranschwimmen und war mit fünf Starts in Schmetterling, Freistil und Brust gemeldet. „Das fehlende Wassertraining, beziehungsweise das Wassergefühl verliert sich leider unheimlich schnell“, sagte Trainer Peter Rothenstein zum gesamten Team. „Und nun wollen wir nach vorne schauen“, fügte er hinzu. Vivien Jocham war im September bei der DKM eine Verstärkung im weiblichen Staffelteam und startete in Wetzlar als einzige Aalenerin über die Freistillangdistanz 800m und wurde Achte im Gesamtfeld. Nur sechs Zehntel war sie am Ende über die 200m Schmetterling an ihrer Bestzeit von 2:53,45 vorbei geschwommen. Über 100m Freistil schwamm sie 1:05,97, 50m Freistil in 30,34 Sekunden, 50m Schmetterling in 34,89 Sekunden. Am nächsten ihren Bestzeiten kam Darija Schiele über 50 und 100m Freistil, in 28,88 Sekunden und 1:04,10. Mit 30,40 Sekunden belegte sie den dritten Platz über 50m Schmetterling und hatte noch 100m Rücken und Schmetterling geschwommen. Sie startete in Wuppertal bei der DKM sowohl im Einzel als auch in den weiblichen Staffeln mit guten Ergebnissen.