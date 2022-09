Es warten alte Bekannte auf die Ostalbbären

An diesem Samstag werden die Ringer des KSV Aalen 05 nach zuletzt zwei Aufstiegen erstmals in der Landesliga Württemberg an den Start gehen. Im Auftaktkampf wird man dem ASV Schwäbisch Hall/Wüstenrot gegenüber stehen, den man in der letzten Saison noch in der Landesklasse bezwingen konnte.

In der Landesliga trifft man mit der SG Weilimdorf II der RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot und TSV Ehningen II auf gleich drei Mannschaften denen man schon in der abgebrochenen Saison 2021 gegenüber stand. Gespannt sein darf das Publikum unter anderem auf starke Kämpfe gegen die Bundes- beziehungsweise Regionalligareserven aus Schorndorf und Heilbronn.

Das gesteckte Ziel des Vereins ist es daher, den Nachwuchs noch stärker zu fördern und einen Platz im oberen Bereich der Landesligatabelle zu erreichen. Die Aalener Ringer werden wie gewohnt auch in dieser Saison hauptsächlich mit Sportlern aus dem eigenen Nachwuchsbereich an den Start gehen. Eben auf diesen setzt man im KSV. Daher sind im neuen Kader auch nur nur zwei Neuzugänge zu verzeichnen.

Vom Bundesligaverein ASV Schorndorf kommend hat sich Artur Baier dem KSV angeschlossen.

Baierl möchte seine langjährige Erfahrung an die jungen Ringer im Team weitergeben. Er wird vornehmlich in den Gewichtsklassen 75/80 Kilogramm griechisch-römisch an den Start gehen. Eine weitere starke Neuverpflichtung kommt mit Omar Avdalyan vom AC Röhlingen. Der gebürtige Georgier stellt eine echte Bereicherung für den Verein dar. Er wird die Klassen 71/75 kg abdecken.

Einen echten Favoriten in der Landesliga auszumachen, das fällt den Verantwortlichen der Ostalbbären, Florian Betzler (Vorstand) und Julian Meyer (Trainer) nicht leicht. „In dieser Liga gibt es einige zweite Mannschaften. Da ist es nicht einfach vorherzusagen wer letztendlich auf der Matte stehen wird“, so Betzler. Um dem stetig wachsenden Kader, der mittlerweile über 30 aktive Sportler umfasst gerecht zu werden, wird es ab dieser Saison wieder eine zweite Mannschaft geben. Die zweite Mannschaft wird in der Bezirksklasse II starten, in der es, um nur drei zu nennen, spannende Derbys gegen die KG Dewangen/Fachsenfeld II die KG Königsbronn/Faurndau II und den AC Röhlingen II geben wird. Dadurch sollen auch jüngere Sportlern Erfahrung im Aktivenbereich sammeln.

Alle Kämpfe werden in der Thomas Zander–Halle ausgetragen. Sollte sich im Saisonverlauf zeigen dass diese zu klein wird, kann man in Absprache mit der Stadt Aalen auf andere Hallen ausweichen. Allerdings stellt dies einen enormen logistischen und organisatorischen Aufwand dar, den man beim KSV möglichst vermeiden will.

Der erste Heimkampf des KSV Aalen findet zum Auftakt der diesjährigen Reichsstätdter Tage in Aalen am Freitag, den 9. September statt. Kampfbeginn ist um 19 Uhr mit der Begegnung: KSV Aalen 05 II gegen den SV Fellbach II.