Es war mehr drin: Essingen punktet für Hollenbach

Beim Tabellenzweiten SSV Ehingen-Süd angetreten ist Fußball-Verbandsligist TSV Essingen mit einem 1:1 zurückgekehrt. Große Freude wollte bei den Essingern am Ende jedoch nicht aufbranden, vom Spielverlauf her hätte man sich am Ende nämlich drei Punkte gewünscht. Große Freude dürfte jedoch in Hollenbach herrschen, das nun fast einsam seine Kreise an der Spitze zieht.

Essingen kam gut in die Partie. Bereits nach fünf Minuten setzte sich Yusuf-Serdar Coban gleich gegen zwei Gegenspieler durch und bediente Steffen Lang. Dessen Schuss aus 18 Metern strich schließlich knapp am Gehäuse vorbei. Bereits drei Minuten später sollte der nächste Angriff bereits im Tor landen. Bastian Joas bediente infolge eines schnell ausgeführten Einwurfes Niklas Weißenberger, der aus etwa 18 Metern mit links ins lange Eck traf. In der 22. Minute probierte es Coban mit einem Freistoß aus 25 Metern, doch Ehingens Schlussmann bekam noch beide Fäuste hoch. Fünf Minuten später dann kam Julian Biebl im Strafraum zu Fall, die Pfeife aber blieb stumm. Nach einer halben Stunde dann wurde es gefährlich für die Gäste. In Folge einer Ecke wurde es hektisch, am Ende setzte Narciso Filho den Ball knapp am Tor vorbei. Dann hätte zwingend das 2:0 fallen müssen: Joas bediente Johannes Eckl, der frei vor dem SSV-Schlussmann auftauchte, an diesem aber scheiterte. Selbst den Nachschuss parierte Benjamin Gralla noch (36.). In der 41. Minute dann landete ein langer Ball bei Niklas Groiß, der während seines Drehschusses im Strafraum zu Fall gebracht wurde – wieder aber blieb der Pfiff des Unparteiischen aus, zum Entsetzen der Essinger. Die erste Hälfte war abwechslungsreich, die Führung für den TSV verdient, wenngleich sie höher hätte sein können.

Auch in die zweite Hälfte kamen die Gäste besser. Coban bediente Tim-Ulrich Ruth, der den Ball in die Mitte flankte. Dort lauerte Niklas Groiß, der mit der Fußspitze das Leder nur noch ans Außennetz brachte (50.). In der 56. Minute dann eine Schrecksekunde auf der anderen Seite: TSV-Schlussmann Alexander Michalik stand zu weit vor seinem Tor, was Filip Sapina sah und es aus der Distanz probierte. Letztlich aber flog der Ball knapp neben das Tor. Ehingen drückte nun nach vorne. Nach einer Ecke konnten gleich zwei Versuche der Gastgeber gerade noch geblockt werden. Dann war es beim TSV mal anders herum: Es war Niklas Weißenberger, der den Ball in die Mitte flankte. Dort lauerte Joas, der den Ball per Kopf um Zentimeter am Tor vorbeisetzte.

Dann aber fiel der Ausgleich. Ehingen spielte schnell nach vorne, sodass am Ende Sapina an den Ball kam. Aus etwa 14 Metern traf er mit einem satten Schuss in die Maschen zum 1:1 (78.). Der TSV wollte mehr. As Erman Kilic kurz vor dem Sechzehner gefoult wurde, ärgerten sich die TSV-Verantwortlichen. Zwar pfiff der Unparteiische, hätte er dies jedoch nicht getan, wäre Dean Melo in der Folge alleine auf das Tor zugelaufen. Der folgende Freistoß von Coban landete schließlich in der Mauer. Am Ende ärgerten sich die Essinger, dass sie ihr Chancenplus nicht umgemünzt haben.