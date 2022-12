Es reicht nicht ganz für die Merlins

Am zehnten Spieltag der Basketball-Bundesliga sind die Hakro Merlins aus Crailsheim vor heimischer Kulisse auf die Telekom Baskets Bonn getroffen. Die Gäste befanden sich mit acht Siegen aus neun Begegnungen auf dem ersten Tabellenplatz. Auch in diesem Duell zeigten sich die Bakets äußerst stark. Der Favorit übernahm von Beginn an die Führung, konnte diese über das Spiel hinweg konstant beibehalten. Doch auch die Zauberer bewiesen Kampfgeist bis zur letzten Sekunde und verloren am Ende mit 83:99. Topscorer im Merlinsdress wurde Bruno Vrcic. Der Youngster erzielte 18 Zähler und neun Rebounds.

Nach dem letzten Heimsieg in der zweiten Phase des Fiba Europe-Cups gegen den niederländischen Vertreter Heroes Den Bosch (89:84) empfingen die Zauberer Liga-Kontrahenten Telekom Baskets Bonn. Im Duell gegen die Rheinländer konnte Headcoach Nikola Markovic bis auf Maurice Stuckey, der nach seiner Krankheit noch nicht wieder trainiert hatte, aus einem vollen Kader schöpfen. Zum Start des Spiels brachte Midtgaard die ersten Zähler der Zauberer aufs Scoreboard. Doch der Konter der Gäste ließ nicht lange auf sich warten – kurz darauf sicherte sich Finn Delany per Dreier die ersten Punkte für sein Team. Nach einem Offensivfoul war Bruno Vrcic von der Freiwurflinie erfolgreich und trug sich erstmals am Abend auf dem Boxscore ein. Dennoch stellten die Gäste die Crailsheimer vor weitere Probleme.

Der nächste Treffer der Bonner zum 6:20 schickte Merlins-Coach Markovic in die erste Auszeit, welche offensichtlich Früchte trug. Keine 20 Sekunden später verwandelte Rene Kindzeka. Den Schlusspunkt des ersten Viertels setzte das Team von Ex-Merlinstrainer Tuomas Iisalo und traf von Down-Town.

Mit einem 12:32-Rückstand aus der Sicht der Hausherren endete das erste Viertel. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts hagelte das Dreiergewitter der Telekom Baskets Bonn und zwang Markovic in die zweite Auszeit. Nach den beiden verwandelten Freiwürfen von Vrcic, wusste auch Jaren Lewis zu überzeugen. Der US-Amerikaner traf per Halbdistanzwurf. Die Crailsheimer fanden jetzt wieder häufiger den Weg unter den gegnerischen Korb. Doch weiter waren es die Gäste, die beinahe auf jeden Angriff der Crailsheimer eine passende Antwort hatten. Der Vorsprung der Baskets war mittlerweile auf 25 Zähler angewachsen. Dennoch ließen sich die Gastgeber nicht abschütteln und präsentierten sich hartnäckig. Vrcic und Boggy wussten zu überzeugen. Die Zauberer sicherten sich die nächsten neun schnellen Zähler und schrumpften die Bonner Führung auf 16 Punkte. Zum Schluss ließ Arunas Mikalauskas die brodelnde Stierkampfarena nochmal explodieren und traf mit Ablauf der Uhr einen wilden Dreier. Mit einem Spielstand von 36:51 ging es in die Kabinen.

Jaren Lewis war es, der die zweite Hälfte auf Seiten der HAKRO Merlins eröffnete. Kurze Zeit später punktete Midtgaard in der Zone, Vrcic zog nach. Die Gäste trafen mit Ablauf der 24-Sekunden-Uhr und machten die nächsten Punkte. Dann nutzte Arunas Mikalauskas seine Chance und stopfte das Leder durch die Reuse. Wieder war es Vrcic, der per Korbleger die nächsten Zähler fürs Crailsheimer Team einfuhr. Topscorer der letzten Partie, Edon Maxhuni, konnte seine ersten Treffer im heutigen Duell landen.

Doch bei den Gästen lief nahezu jeder Spielzug perfekt. Sie nutzten ihre Angriffe hochprozentig. Die Merlins verteidigten stark, versuchten dagegenzuhalten. Den nächsten Treffer markierte Ex-Merlin TJ Shorts ll, den die Zauberer allerdings an diesem Abend gut im Griff hatten. Nach weiteren zehn Minuten ging es mit 55:78 in die dritte Verschnaufpause.

Das Schlussviertel läutete Youngster Bruno Vrcic mit einem Treffer von jenseits der Dreierlinie ein und legte nach einem schnellen Spielzug mit einem Korbleger nochmal nach. Bonn spielte dennoch weiterhin souverän und unterbrach schnell die sich andeutenden Läufe der Crailsheimer.

Mit einem blitzsauberen Dreier sorgte Edon Maxhuni in den übrig gebliebenen fünf Sekunden für ein richtiges Highlight in der Stierkampfarena. Am Ende stand eine 83:99-Niederlage zu Buche. Merlins Headcoach Nikola Markovic: „Wir haben heute einiges über unser Team gelernt und müssen diese Lektionen in die nächsten Spiele mitnehmen.“