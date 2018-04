Es reicht nicht

Die Handball-Damen der HG Aalen/Wasseralfingen haben ihr letztes Heimspiel der Saison in der Bezirksliga mit 26:28 gegen die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch verloren. Dabei zeigte das Team nach der Pause erneut eine Leistungssteigerung, jedoch reichte es diesmal nicht, das Spiel noch zu drehen.

Vom Start weg waren es die Gäste, die vorlegten, das 0:2 konterte aber Bieg mit zwei Treffern. Das 2:4 beantwortete dann Ahrend mit zwei Treffern und nach 17 Minuten war das Spiel beim 6:6 noch immer sehr ausgeglichen. Dann jedoch gelang den Gästen durch die starke Vetter die erste Drei Tore-Führung zum 10:7 und bis zur Pause sollten sie diese auch noch auf 12:8 ausbauen. Die HG-Frauen hatten in dieser Phase große Probleme mit der vorgezogenen Abwehrspielerin der Gäste, die den Angriffsfluss merklich hemmte.

Nach den vorherigen Begegnungen, als man jeweils in der zweiten Hälfte zulegen konnte, war man dennoch vorsichtig optimistisch. Zunächst erhöhten aber die Lautersteiner auf 13:8.

Zwar kam die Mannschaft von HG-Trainer Jonas Kraft jetzt besser mit der Abwehrformation der Gäste klar und konnten deutlich öfter erfolgreich abschließen - in der Abwehr hatte man aber jetzt größere Probleme gegen die starke Laura Wittlinger, die die Führung der Gäste aufrechterhielt. Erst durch eine Zeitstrafe gegen die HG schien einen Ruck durch die Mannschaft gehen zu lassen. Vom 14:18 kam man innerhalb von nur vier Minuten zum 18:18-Ausgleich durch Heberling.

Die Führung gelingt nicht

Die Führung sollte allerdings nicht gelingen, stattdessen holten sich die abgezockten Gäste direkt wieder eine 22:19-Führung in Minute 49. Halilovic und Zirpins stellten den Anschluss wieder her, doch immer wieder fanden die Gäste eine Lücke in der HG-Deckung und beim 23:26 fünf Minuten vor dem Ende schien man auf der Verliererstraße zu sein. Eine Abwehrumstellung brachte dann aber noch einmal Ballgewinne und Bieg verkürzte auf 25:26. Zirpins traf dann 40 Sekunden vor dem Ende zum 26:27, allerdings gelang in der offensiven Abwehr kein Ballgewinn mehr, sondern die Gäste machten den Deckel drauf.

Trotz dieser Niederlage haben die Damen gut gekämpft, wie die Mannschaft die vielen Verletzungen in den letzten Wochen kompensiert hat, verdient allergrößten Respekt. Mit einem Auswärtssieg im letzten Spiel in Heiningen könnte die HG, derzeit Tabellenachter, sogar noch an den Heiningerinnen vorbeiziehen.