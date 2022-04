„Es nervt einfach“: 1. FC Heidenheim nach der 0:3-Niederlage bei Schalke 04

„Es nervt einfach. Uns wird auswärts immer zu guten Leistungen gratuliert und wir sind auch immer nah dran, auswärts mal eine große Mannschaft zu schlagen, um richtig in Schlagdistanz zu kommen. Am Ende sind es dann die Kleinigkeiten vor dem gegnerischen und dem eigenen Tor“, ärgerte sich Oliver Hüsing. Es sprach der Innenverteidiger des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim nach der 0:3 (0:1)-Niederlage an diesem Samstag bei Schalke 04.

Der FCH hätte wieder einmal in Führung gehen können (durch Jan Schöppner und Tim Kleindienst in der Doppelchance, 9.) und auch nach dem 2:0 war ein Tor möglich, als Christian Kühlwetter traf, sich dann aber der VAR meldete und das Tor wurde wegen einer Abseitsposition in der Entstehung zurückgenommen (63.) – das waren die besten Torchancen. „Ich glaube, wenn man am Ende das Ergebnis sieht, ist es schon sehr bitter für uns“, befand FCH-Trainer Frank Schmidt.

Seinem Kollegen Interimstrainer Mike Büskens ist mit S04 im Endspurt der 2. Liga erstmals an die Tabellenspitze geklettert. Die extrem effektiven Königsblauen profitierten bei ihrem Sieg fünf Spieltage vor dem Saisonende vom 1:1 (1:0) der Konkurrenten FC St. Pauli und Werder Bremen sowie vom 1:3 (0:1) von Darmstadt 98 beim 1. FC Nürnberg.

Der Ex-Aalener Dominick Drexler verwertete vor 57 126 Zuschauern die einzige Schalker Chance der ersten Halbzeit zum 1:0 (35.), als Hüsings Klärungsversuch scheiterte. Ko Itakura erhöhte mit einer sehenswerten Einzelaktion (52.) als er Tobias Mohr und Norman Theuerkauf stehen ließ. Den Schlusspunkt setzte Torjäger Simon Terodde per Kopfball mit seinem 22. Saisontreffer (90.+6). „Ich denke das 3:0 ist deutlich zu hoch. Für mich hatte Schalke nicht mal eine richtige Torraumszene. Sie haben nur von unseren individuellen Fehlern profitiert“, erklärte Kleindienst. Fünf Runden vor Schluss hat der Bundesliga-Absteiger die sofortige Rückkehr damit dicht vor Augen.

„Wir haben mit Intensität gespielt gegen einen Gegner, der immer eklig ist“, meinte Drexler bei „Sky“ und ergänzte mit Blick auf die Tabellenführung: „Es ist alles gut, wir haben das Spiel gewonnen. Ich schaue mir die Tabelle an und vergesse sie dann ganz schnell wieder.“ Schalke und Bremen (beide 53) haben im engen Aufstiegsrennen einen Zähler mehr auf dem Konto als St. Pauli. Dahinter folgen Darmstadt (51) und Nürnberg (49). Der FCH (45) steht auf dem siebten Platz.