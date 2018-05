Es kracht zwei Mal

Zwei Auffahrunfälle haben sich am Donnerstag in Aalen ereignet. Insgesamt entstand dabei 8000 Euro Sachschaden.

Beim Befahren der Bahnhofstraße fuhr ein 26-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 13 Uhr aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug einer 22-Jährigen auf, wodurch ein Schaden von rund 3000 Euro entstand.

Beim Befahren der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt bremste ein 36-jähriger Autofahrer auf Höhe des Landratsamts gegen 20.20 Uhr am Donnerstagabend sein Fahrzeug abrupt ab, als er eine Personengruppe bemerkte, die aus einem in einer Parkbucht abgestellten Omnibus an der linken Seite Gepäck auslud. Ein nachfolgender 36-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. 8000 Euro sind hier die Schadensbilanz.