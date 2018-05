Es kracht: 10 000 Euro Schaden

Ein 35-jähriger Autofahrer und eine 34-jährige Autofahrerin sind am Dienstag gegen 22.35 Uhr von der Friedhofstraße aus Richtung Stadtmitte kommend nach links nebeneinander fahrend in die Friedrichstraße in Richtung Stuttgarter Straße abgebogen. Als dabei der 35-Jährige vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den bereits auf gleicher Höhe fahrenden Wagen der 34-Jährigen. Die Schadensbilanz des seitlichen Zusammenstoßes beläuft sich auf rund 10 000 Euro.