Am Pfingsmontag, 21. Mai, ist Deutscher Mühlentag. In der Region kann man an diesem Tag mehrere alte Mühlen besichtigen.

Mühlen prägten über Jahrhunderte das Landschaftsbild. Müller waren Pioniere in der Nutzung der Naturkräfte Wind und Wasser sowie deren technischen Umsetzung. Auch heute begeistern sich noch viele Menschen für die Bewahrung des Kulturgutes „Mühle“. Der Dinkelsbühler Mühlentag wird am Pfingstmontag zum 22. Mal in der Hausertsmühle bei Dinkelsbühl veranstaltet. Müllermeister Karl-Heinz Baumann erklärt den Mahlbetrieb.

Auf verschiedenen Schautafeln wird gezeigt, wie Mehl entsteht und die Besucher erhalten Einblick in die Produktionsabläufe. Anhand von Produktmustern erkennt man sehr schön die mehrstufige Vermahlung und kann die einzelnen Mahldurchgänge nachvollziehen.

Die vielen Zwischen- und Endprodukte, die während der Vermahlung entstehen, werden anschaulich dargestellt. Das Projekt „Emmer das Urkorn” wird vorgestellt. Hier wird das alte Getreide Emmer wieder angebaut und zu modernen Produkten verarbeitet. Die Besucher können sehen wie viele Produkte aus Emmer hergestellt werden. Aus Emmermehl gebackene Waffeln können gekostet werden.

Müller ist ein Beruf mit großer Tradition, aber auch ein Beruf mit Zukunft. Die Kenntnis der Technik sowie das Wissen über den Rohstoff Getreide sind eine wichtige Grundlage zum Verständnis der besonderen Bedeutung der Berufes „Müller“ Heute werden Müller im Lehrberuf zu „Verfahrenstechnologen in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft ausgebildet, für fachgerechte Getreideverarbeitung und Herstellung hochwertiger Lebensmittel. Wie seit Jahrhunderten sind hierbei die Mühlen auf dem Weg vom Korn zum Mehl der alles entscheidende Ort. Hier arbeiten Natur und Technik zusammen, um für eine gesunde Ernährung zu sorgen. In der Hausertsmühle, die bereits 1345 erstmals urkundlich erwähnt wurde, geschieht dies bis heute.

Zum Mühlentag findet auch wieder ein großer Bauernmarkt statt. Hier bieten verschiedene Erzeuger und Direktvermarkter ihre Produkte an. Das Angebot umfasst beispielsweise Lebensmittel wie Brot, Fleisch, Wurst, Käse, Speiseöl, Mühlenprodukte, Marmelade, Küchle, Honig, Wein, Schnäpse und Liköre, ..., alles aus regionaler Erzeugung. Desweiteren stellen Anbieter ihre handwerklich erzeugten Produkte wie Korbwaren, Holzartikel wie Backbretter oder Verperbretter, Handarbeitsartikel Mosaikwaren sowie Haushaltselektrogeräte vor.

Alte Mühle Burgberg

Die Alte Mühle in Giengen-Burgberg entführt ihre Besucher in die Ära alter Handwerkstradition und echter Mühlenromantik. Von der Herstellung der traditionellen Burgberger Endsocken bis hin zu einem der größten Mühlräder Deutschlands gibt es rund um die Museumsräume der Mühle einiges zu entdecken. Am Pfingstmontag ist die Mühle von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Bei gutem Wetter wartet am Pfingstmontag das vom Historischen Mühlenverein Burgberg bewirtete Mühlencafé mit kühlen Getränken, Kaffee, hausgemachten Kuchen und Leckereien vom Grill auf die Gäste. Am Pfingstmontag (nicht Pfingstsonntag) besteht bei schlechtem Wetter die Möglichkeit, im historischen Mühlenstadel einzukehren.