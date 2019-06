Es ist vollbracht – Aalener Halbzeitmeister

Es ist vollbracht, die Aalen Strikers haben durch den fünften Heimsieg in Folge die inoffizielle Halbzeitmeisterschaft in der Bezirksliga 1 in trockene Tücher gebracht. Beim klaren 18:8 (1:1/2:1/3:0/6:1/1:0/4:5/1:0) gegen die SG Herrenberg/Nagold war schnell klar, wer an diesem Tag den Sieg davontragen sollte, aber es war beileibe nicht alles Gold was glänzte.

Zu Beginn taten sich die Strikers-Akteure noch etwas schwer gegen den Tabellenletzten, der auf unorthodoxe Art und Weise dagegen hielt und bis zum dritten Spielabschnitt das Spiel noch einigermaßen offen gestalten konnte. Immer wieder liefen die Aalener Offensivkräfte in unnötige „Outs“ beziehungsweise zeigten sich nicht konsequent genug an den Bases. Defensiv zeigte sich Starting-Pitcher Jonas Gräßer zwar nicht in Bestform, sorgte aber mit einer ordentlichen Strike-Quote und im Zusammenspiel mit seiner Feldverteidigung immer wieder für entscheidende „Outs“, ohne dass die Gäste bei einigen kritischen Situationen vor allem zu Beginn der Partie größeren Flurschaden anrichten konnten. Mit einem knappen 3:2 ging der Gastgeber in das dritte Inning, in dem die Gäste das eigene Schlagrecht nicht für eigene Punkte nutzen konnten und die Ostälbler danach die Führung auf 6:2 ausbauten.

Vorentscheidung im vierten Abschnit

Eine Vorentscheidung fiel im vierten Spielabschnitt, nachdem die Spielgemeinschaft zunächst auf 3:6 verkürzen konnte. Zwar ging Christian Bertuch als erster Schlagmann nach einem hohen Ball zum Shortstop zunächst „fly-out“, danach übte die Aalener Schlagreihe aber deutlich mehr Druck auf die Gästeverteidigung aus und platzierte einige harte Bälle weit ins gegnerische Feld. Insgesamt sechs Läufer erreichten in der Folge wieder die Ausgangsbase und schraubten so das Ergebnis auf ein beruhigendes 12:3, das im fünften Abschnitt nach einer offensiven Nullrunde der Gäste nach zwei schönen Hits sogar auf 13:3 in die Höhe geschraubt werden konnte.

Im darauf folgenden sechsten Durchgang übernahm dann Tauporn für Gräßer das Pitching, doch das sollte sich zunächst nicht auszahlen, im Gegenteil. Der neue Aalener Werfer hatte große Schwierigkeiten, die Strikezone zu treffen und musste trotz zwei schneller „Outs“, die beide durch gutes Verteidigungsspiel von Tobias Stürmer eingeleitet wurden, danach zu viele Freiläufe an die erste Base abgeben. Der Aalener Trainer sah sich beim Zwischenstand von nur noch 13:8 zum Handeln gezwungen und nahm Tauporn noch vor Ende des sechsten Innings vom Werferhügel. Closer Christian Bertuch brachte danach wieder Ruhe in das Aalener Verteidigungsspiel und sorgte postwendend für das dritte „Out“ in diesem Abschnitt.

Auch Offensive schaltete Aalen danach einen Gang höher und zog nach vier guten Schlägen, darunter ein weiter Schlag von Mike Tauporn, der gleich zwei Punkte nach Hause brachte, wieder auf 17:8 davon. Nachdem es Herrenberg/Nagold im siebten Spielabschnitt nicht gelang zu punkten, setzte der an diesem Tag offensiv mit einer 100 prozentigen Schlagquote stark auftrumpfende Tobias Stürmer nach einem weiteren Hit von Julius Dorsel den Schlußpunkt zum 18:8.

Dadurch wurde das Spiel aufgrund der „10-Run-Mercy-Regel“ vom souverän leitenden Zweitbundesligaschiedsrichter Patrick Braun beendet, die heimstarke Mannschaft der Aalener Sportallianz stand als Halbzeitmeister fest. Die Tabellenführung gilt es nun vor allem auswärts zu verteidigen, man wird sehen ob sich die Strikers in der Rückrunde dann ebenso erfolgreich in Szene setzen können.

Eine erste Chance das unter Beweis zu stellen gibt es gleich am kommenden Samstag. Dann trifft man auswärts auf das Reserveteam von Zweitbundesligist Göppingen Green Sox, gegen das man sich im Hinspiel in Aalen nur knapp mit 11:10 durchsetzen konnte.