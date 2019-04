Es ist ein Wolf – Tier auch im Ostalbkreis fotografiert

Das abgelichtete Tier, das von einer Fotofalle in Steinheim am Albuch (Landkreis Heidenheim) fotografiert wurde, war ein Wolf. Das haben Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) jetzt bestätigt. Das berichtet das baden-württembergische Umweltministerium in einer Pressemitteilung.

Neben dem Bild der Fotofalle in Steinheim habe die FVA inzwischen ein weiteres Bild untersucht, das eine Fotofalle am Abend des 23. April in der nur wenige Kilometer entfernten Gemeinde Bartholomä im Ostalbkreis aufgenommen hat. Beide Bilder beurteilen die Fachleute der FVA nun als sicheren Wolfsnachweis.

Mehr entdecken: Wahrscheinlich Wolf im Landkreis Heidenheim gesichtet

Zunächst seien sich die Experten aufgrund der schlechten Qualität des am Montag, 22. April, aufgenommenen Bilds im Landkreis Heidenheim nicht zu 100 Prozent sicher, ob es sich bei dem Tier um einen Wolf handelte. Die Wahrscheinlichkeit sei aber hoch gewesen.

Außerdem habe die FVA nahe der beiden Standorte der Fotofallen in der Gemeinde Böhmenkirch (Landkreis Göppingen) eine Probe genommen, die möglicherweise weitere Erkenntnisse über das Tier bringen könnte. Mit Ergebnissen dieser genetischen Untersuchung könne allerdings erst in einigen Wochen gerechnet werden.

Geschlecht und Herkunft noch unklar

Aktuell könnten noch keine Aussagen über die Herkunft oder das Geschlecht des Wolfs getroffen werden. Wo sich das Tier derzeit aufhalte, sei ebenfalls unklar.

Die betroffenen Landkreise würden außerhalb der „Förderkulisse Wolfsprävention“ im Nordschwarzwald liegen, in der es seit rund eineinhalb Jahren regelmäßig Wolfsnachweise und auch Nutztierrisse gegeben hat.

Nutztierhalter können Zaunsetz ausleihen

Nutztierhalter, die jetzt ihren Herdenschutz optimieren wollen, können bei der FVA kurzfristig Zaunsets ausleihen.

Darum bittet das Umweltministerium

Wolfsbeobachtungen sollen umgehend der FVA unter der Telefonnummer 0761 / 4018 27 4 gemeldet werden

Bei Sichtungen von Wölfen zusammen mit eigenen Hunden sollten diese an die Leine genommen werden

Wölfe sollten auf keinen Fall angelockt oder gar angefüttert werden