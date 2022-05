„Es hat nicht gereicht“: HAKRO Merlins gehen ans Limit und verlieren

Zum 34. Spieltag reisten die HAKRO Merlins Crailsheim rund 110 Kilometer gen Süden, wo ratiopharm ulm auf die Hohenloher wartete. Beide Teams wollten am Maifeiertag wichtige Zähler für die Playoffs in der Basketball-Bundesliga einfahren. Die Schwaben, die bereits das Ticket für die Post-Season lösten, rechneten sich noch Chancen für den Heimvorteil in der ersten Runde aus. Auf der anderen Seite benötigen die Zauberer jeden Punkt im Kampf um Platz 8. Während sich die Gastgeber im ersten Durchgang mit viel Tempo und einer beeindruckenden Trefferquote einen Vorsprung herausspielten, zeigten die HAKRO Merlins in Durchgang Zwei eine beeindruckende Moral und viel Kampfgeist. In der Crunchtime sahen die Gastgeber schon wie der sichere Sieger aus, doch erneut konnten sie sich nach starker Aufholjagd nicht belohnen und mussten in die Verlängerung. In dieser schwanden beim zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen (70:81-Niederlage am Freitag gegen Absteiger Fraport Skyliners) sichtbar die Kräfte, sodass Ulm am Ende als 100:90-Sieger vom Parkett ging. Topscorer der Zauberer war Terrell Harris mit 24 Zählern. Auch Jon Axel Gudmundsson überzeugte mit einer rundum starken Leistung (12 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists).

Eine Hiobsbotschaft mussten die HAKRO Merlins bereits vor dem Spiel vermelden. Point Guard Mike Caffey, der nach der schweren Verletzung von Aufbauspieler TJ Shorts II von Kiew Richtung Hohenlohe wechselte, erlitt bei der Partie gegen Frankfurt einen Muskelfaserriss und konnte genau wie der BBL-Offensivspieler des Jahres nur von der Bank aus zusehen. Für ihn stand Terrell Harris zu Beginn auf dem Parkett. Die Starting Five komplettierten Maurice Stuckey, Jaren Lewis, Fabian Bleck und Ex-Ulmer Bogdan Radosavljevic. Wie schon im letzten Auswärtsspiel in Ludwigsburg kämpften sich die HAKRO Merlins im zweiten Durchgang beeindruckend zurück, doch wieder sollten die Gastgeber die letzte Antwort parat haben.

„Aufgrund der ersten Halbzeit hätte es ratiopharm ulm verdient zu gewinnen. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir es verdient. Deswegen gab es eine Overtime, und diese hat ganz klar Ulm dominiert. Wir hatten in der regulären Spielzeit die Chance es mit kleinen Dingen oder einem Big Play zu gewinnen. Das haben wir verpasst und deshalb gratulieren wir zum Sieg. Dennoch sind wir sehr stolz auf die Art und Weise wie wir zurückgekommen sind, wie wir dann gespielt haben. Wir haben das Rebound-Duell gegen ein sehr athletisches Team gewonnen, wir haben über 20 Assists und gute Quoten gehabt. Viele Spieler haben ihr Limit abgerufen, aber es hat nicht gereicht. Unser nächstes Ziel ist es genau so wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, nächste Woche im letzten Heimspiel vor unseren unglaublich tollen und treuen Fans zu spielen“, erklärte Headcoach Sebastian Gleim.

Nach einem Mammutprogramm haben die HAKRO Merlins nun etwas Zeit zum Verschnaufen – das letzte Hauptrundenspiel findet am kommenden Samstag (7. Mai, 20.30 Uhr) in der Arena Hohenlohe statt. Dann sind die NINERS Chemnitz zu Gast in Ilshofen. Im Anschluss findet die PURE MAGIC Party im Hangar in Crailsheim statt. Eintrittskarten für das Spiel gegen Chemnitz sowie Dauerkarten sind gültige Tickets für die Feier, weitere Tickets sind unter https://hakro-merlins.reservix.de verfügbar.