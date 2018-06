Es gibt viel zu tun mitten in Europa

Vielleicht ist es ja durchaus symbolisch gewesen, dass am Sonntagvormittag immer wieder eine Taube vom Betonsims aus durch eines der Fenster in den Sitzungssaal des imposanten Landratsamts in der rumänischen Kreisstadt Satu Mare gespickt hat. Denn drinnen war zu dieser Stunde auch immer wieder vom Frieden die Rede, für den die Idee Europas stehe. Ganz im Sinne eines gemeinsamen europäischen Fundaments haben Landrat Klaus Pavel und der Vorsitzende des Kreisrats von Satu Mare, Csaba Pataki, in einem „historischen Akt“, wie sie beide betonten, den Partnerschaftsvertrag zwischen dem Ostalbkreis und dem Kreis Satu Mare unterzeichnet.

Eindrucksvolle Urkunde in vierfacher Ausfertigung

In vierfacher Ausfertigung setzen Pavel und Pataki ihre Namen unter die in der Hausdruckerei des Aalener Landratsamts eindrucksvoll gestaltete und produzierte Partnerschaftsurkunde. Vielleicht noch so ein Symbol, denn beide Männer und beide Kreise haben sich viel vorgenommen für ihr künftiges Miteinander „mitten in und mitten für Europa“, wie Pavel in seiner Ansprache sagt. Und in der Tat: Es gibt viel zu tun. Aber – und das spüren die Besucher von der Ostalb, seit sie am Freitag in Satu Mare sind – die Freunde und neuen Partner in Rumänien in dem im 18. Jahrhundert von Schwaben besiedelten Sathmarer Gebiet im heutigen Dreieck zwischen Ungarn, Rumänien und der Ukraine freuen sich ungemein auf das Miteinander. Weshalb die Gastfreundschaft geradezu überwältigend ist.

Überall, wo die Gäste hinkommen. Auch da, wo im Ostalbkreis normalerweise keine Europa-Flagge am Eingang wehen würde: am Eingangstor der Mülldeponie des Kreises Satu Mare. Momentan gebe es keinerlei Mülltrennung, erzählt Deponieleiter Claudio Ardelean. Weshalb ein erstes großes Ziel sei, beim Hausmüll eine Sortierung in nasse und trockene Bestandteile hinzubekommen. Das mit der gänzlich fehlenden Mülltrennung stimmt so allerdings nicht ganz. Es gibt durchaus private Entsorger, die Plastikmüll oder Metall einsammeln und damit Geld verdienen. Der Hausmüll, also das, was zur Entsorgung nur Geld koste, bleibe für den Landkreis übrig, erklärt GOA-Chef Henry Forster die Verhältnisse auf einfache Art.

Vor dem Klinikumparken die Geschenke

Szenenwechsel: Vor dem Hauptsitz der Kreiskliniken in Satu Mare steht an diesem Vormittag ein immer noch gut aussehender ehemaliger Rettungswagen des DRK-Kreisverbandes Schwäbisch Gmünd. Sein Aalener Pendant ist ebenfalls schon seit einigen Tagen hier. Beide sind sie made in Wasseralfingen bei der Firma Strobel und ein Geschenk der beiden Rot-Kreuz-Verbände an die Satu Marer Kreisklinik. Zum Patiententransport. Denn die Kreisklinik ist auf sechs Standorte in der Stadt und drumherum verteilt, der Schnitt geht selbst durch einzelne Abteilungen. Patienten müsse am Tag reichlich hin- und hergefahren werden.

Aus dem Jahr 1825 stammt der alte Kernbau des Hauptsitzes der Klinik, die deutlich jüngere Notfallaufnahme wurde 1975 errichtet. Gut, praktikabel und zweckmäßig, wie Pavel befindet. Bereiche wie etwa in der Neugeborenenstation, in der Zimmer mit privatem Geld unter anderem von den Rotariern saniert wurden, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in anderen Abteilungen noch ganz anders aussieht. Hier gibt es sie noch, Krankenzimmer, in denen acht bis neun Patienten liegen. „Unser Ziel sind einmal zwei bis drei Patienten pro Zimmer“, erzählt Klinikmanager Adrian Marc. Wenn sie denn einmal käme, die lang ersehnte Erweiterung des Krankenhauses. Aber dafür braucht es Geld vom rumänischen Staat. Und das, obwohl bewilligt, bleibe mit zunehmender Entfernung in die Hauptstadt Bukarest, zunehmend aus. In Satu Mare jedenfalls sei bislang nichts angekommen, wie Marc das Phänomen der „Versickerung“ diplomatisch umschreibt. Aber in absehbarer Zeit soll sie nun wirklich losgehen, die Klinikerweiterung, wie Marc noch nachschiebt.

Pataki: Chancen für Entwicklung und Fortschritt

Es ist also verständlich, wenn Kreisratschef Pataki in der sonntäglichen Feierstunde von einer Chance für Entwicklung und Fortschritt spricht, die man sich von der neuen Partnerschaft erhoffe. „Wir können konkrete Absprachen treffen“, sagt sein Kollege Pavel in der Arbeitssitzung der Vertreter beider Kreistage vor dem historischen Akt. Und die gibt es auch: In das Thema duale Ausbildung etwa sollen die Beruflichen Schulen im Ostalbkreis ebenso mit eingebunden werden wie die Europäische Transfer- und Ausbildungsakademie EATA in Ellwangen. GOA-Chef Forster will mit dem Kreis Satu Mare ein Abfallkonzept entwickeln, das die nächsten zehn bis 15 Jahre trägt vor dem Hintergrund des ab diesem Juli geltenden neuen Abfallwirtschaftsgesetzes der EU.

Und es gibt mehr oder weniger spontane Angebote. Unter anderem das des Gmünder DRK-Chefs und Kreisrats Joachim Bläse, künftig im Bereich Bergrettung und Bergwacht eng zusammenarbeiten zu wollen. Der Ellwanger Bürgermeister Volker Grab bringt das Kolping-Bildungswerk ins Spiel. Und auch Kreisbau-Chef Georg Ruf denkt schon darüber nach, wie sein Unternehmen in Satu Mare Hilfestellung leisten kann.

Und so füllen sich die feierlichen Worte bei der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags mit Inhalt, fast bevor sie so richtig gesprochen sind. „Unsere Partnerschaft soll zukunftsfähig, praxisorientiert und dynamisch sein - das ist praktiziertes Europa“, sagt Klaus Pavel. Sein Freund und Kollege Csaba Pataki sieht eine „gemeinsame Zukunft“ der Bewohner beider Kreise. „Und alle sind eingeladen, diese Partnerschaft künftig mit Leben zu erfüllen.“