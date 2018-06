Geht er oder bleibt er? Nach dem Abgang des Stürmers Fabian Weiß nach Essingen, könnte auch der Kapitän den Sportfreunden aus Dorfmerkingen den Rücken kehren. Allerdings stellt Weissenberger im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“ klar: „Es gibt noch keine Tendenz.“

Die Nachricht sorgte am Dienstag für hohe Wellen. Mit seinem Wechsel zum Verbandsliga-Rivalen hat Fabian Weiß für einen echten Paukenschlag gesorgt. „Es ist enorm schade für die Mannschaft. Denn Fabian verfügt über Qualitäten, die der Mannschaft gut tun“, sagt Kapitän Niklas Weissenberger und fügt an: „Am Ende muss das aber jeder Spieler für sich selbst entscheiden, ob er geht oder bleibt.“ So wie der Kapitän selbst auch, denn wie seine Zukunft aussieht, dass ist ebenfalls noch nicht klar. „Ich bin in Gesprächen mit den Sportfreunden und ich hoffe, dass es auch in den nächsten Tagen eine Entscheidung geben wird“, so Weissenberger weiter. So lange es aber eben noch keine Entscheidung in Richtung der Sportfreunde gibt, so lange bleibt aber selbstredend auch die Variante Abschied, eine durchaus mögliche.

Kontakte zu anderen Vereinen

„Es gibt auch Kontakte zu anderen Vereinen und ich habe auch schon Gespräche geführt“, gibt der Kapitän ehrlicherweise auch zu. Die Tendenz ist aber wie bereits erwähnt ist noch offen. „Bei solchen Themen spielen natürlich auch bei mir private Dinge eine Rolle“, sagt Weissenberger. Bleibt also wohl nur abwarten und aus Sicht der Sportfreunde natürlich nur die Hoffnung, dass das Pendel in Richtung Verbleib ausschlägt. Denn der Verlust des Kapitäns würde nach dem Abgang von Weiß wohl noch einmal schwerer wiegen.