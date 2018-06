Es gibt noch ausreichend Gewerbeflächen

In der Region Ostwürttemberg hat es im vergangenen Jahr 910 Hektar an Reserven für Gewerbeflächen gegeben, gemessen an den rechtskräftigen Flächennutzungsplänen. 622 Hektar davon entfallen auf den Ostalbkreis. Dabei befindet sich mehr als die Hälfte der noch freien Gewerbeflächen im Umkreis der bestehenden Ballungsräume.

Diese Zahlen hat der Direktor des Regionalverbands Ostwürttemberg, Thomas Eble, am Dienstag im Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung des Kreistags dargelegt. Seine Angaben beruhen auf einer Befragung, die der Verband bereits 2013 gemeinsam mit der IHK und den Kreisen Ostalb und Heidenheim gestartet hatte.

Laut Eble machen die noch freien Gewerbeflächen rund 40 Prozent aller zur Verfügung stehenden, ausgewiesenen Siedlungsflächen aus. Zwei Drittel aller potenziellen Gewerbeflächen befinden sich in Privatbesitz, die Bereitschaft zum Verkauf bezifferte Eble bei den Eigentümern auf etwa die Hälfte. Und während laut Eble innerhalb aller Siedlungsreserven der freie Bestand für Wohnbebauung in den vergangenen Jahren um 16 Prozent abgenommen hat, waren es bei den Gewerbeflächen lediglich acht Prozent. „Die ganz große Mehrheit“ der Betriebe, die sich auf den verbrauchten Flächen angesiedelt hat, sei aus der Region beziehungsweise direkt aus dem jeweiligen Ort gekommen. „Das sind also unsere Kunden, und die müssen wir zuerst versorgen“, sagte Eble.

Nach seinen weiteren Angaben schätzen 90 Prozent der Kommunen in der Region die Nachfrage nach neuen Gewerbeflächen in den nächsten zehn Jahren als mindestens stabil wenn nicht sogar leicht oder stark zunehmend ein.

Hohe Standorttreue

40 Prozent der befragten Betriebe im produzierenden Gewerbe planten innerhalb der nächsten zehn Jahre eine Neuansiedlung oder Erweiterung. Und keiner davon habe angegeben, dies außerhalb der Region tun zu wollen. Was für eine positive Einschätzung des Standorts Ostwürttemberg und eine große Treue zu diesem spreche. Insgesamt reiche die überwiegende Zahl der vor Ort zur Verfügung stehenden freien Gewerbeflächen in der Region für die nächsten fünf bis 15 Jahre aus, so Ebles Fazit.

Landrat Klaus Pavel sagte, er unterstütze alle Bemühungen der interkommunalen Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Gewerbeflächen. „Wenn nicht hier, wo denn sonst?“, so Pavel. Dies könne auch zu einer deutlichen Qualitätssteigerung beim Angebot beitragen. Nicht aus den Augen verlieren sollte man dabei auch die Andienung über die Schiene. Die Nachfrage dafür werde in den kommenden Jahren deutlich zunehmen, war Pavel überzeugt.