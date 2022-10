Da sind sie wieder die Stimmen: Fußballfans, Ultras – alles Chaoten und Schläger. Freunde, so ist nun auch nicht. Der Fußball ist und bleibt ein Spiegelbild der Gesellschaft. Da gibt es beispielsweise die Familien, die Ehrenamtlichen, die Fans und eben auch die Ultras.

Wer auf den Plätzen in der Kreisliga unterwegs ist, der weiß, auch der nette Nachbar oder Familienmensch von nebenan, kann ein Chaot sein. Jetzt also zurück zum VfR Aalen. Die ganze Saison bislang glänzt der VfR mit Stimmung von den Rängen, und zwar egal, ob in der Ostalb Arena oder in der Fremde. Gravierende Vorfälle? Keine. Der Samstag bildet da keine Ausnahme. Schließlich blieb es im Stadion ruhig – abgesehen von den bekannten Fangesängen. Ja, die Texte muss natürlich keiner mögen.

Stühle und Fäuste, die flogen allerdings woanders. In der Innenstadt. Die Hintergründe noch nicht gänzlich klar. Wer war es denn, der im Namen der Ultras für die Taten verantwortlich zeichnet? Waren es tatsächlich die, die im Stadion für tolle Stimmung sorgen oder vielleicht die, die ins Stadion gar nicht mehr dürfen und oder den Fußball nur als Plattform nutzen? Die Aufklärung obliegt hier natürlich der Polizei. Differenzierung, die ist aber dennoch von allen Seiten nötig. Denn es gibt nicht die gewaltbereiten Fußballfans. Es schreibt ein glühender Fan des Sports und einer, der Gewalt sicherlich in keinster Weise befürwortet. Nicht im Stadion noch sonst irgendwo.