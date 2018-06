Es gibt Luft nach oben

Die Glück-Auf-Halle ist wieder ganz im Zeichen des Radball gestanden. Der RKV-Hofen hatte vor Kurzem zum zweiten internationalen Turnier für Spielklassen bis U 23 eingeladen und es waren einige hochkarätige Teams der Einladung zum Turnier um den Glück-Auf-Pokal gefolgt.

Bei den U 17 und U 19 waren schon sehr sehenswerte Begegnungen dabei. Bei der U 23 ging es zum zweiten Mal um den Glück-Auf-Wanderpokal der Gemeinde Hofen, der, nachdem der letztjährige Pokalsieger RSV Großkoschen aus Brandenburg verhindert war, in jedem Fall einen neuen Besitzer für das nächste Jahr suchte.

Das Turnier der U 17 war klar dominiert vom Team aus Ostfildern-Kemnat. Der Sechste der deutschen Meisterschaft zeigte seine Spielklasse und ging einem ungefährdeten Turniersieg ohne Punktverlust entgegen. Für Hofen spielten Noah Janas und Nils Schiele, die den zweiten Rang belegten, sowie Moritz Rettenmeier und Laurenz Thaler, die sich diesmal mit dem achten Platz begnügen mussten.

Die U 19 war nicht so stark besetzt, es starteten lediglich vier Mannschaften und hier zeigte Hofen auch, dass sie zwar ein guter Gastgeber sein wollen, aber keinerlei Geschenke machen. Judith Wolf und Magnus Öhlert zeigten gegen die zwei Niederstotzinger Teams und die Mannschaft aus Augsburg, dass durch cleveres Agieren und konsequente Chancennutzung der Platz ganz oben auf dem Treppchen zu erreichen ist.

Die Spiele um den Wanderpokal in der Spielklasse U 23 zeigten den Hofener Teams, dass es durchaus Luft nach oben gibt, so hatte sowohl die Bezirksliga-Mannschaft mit Thomas Machnig und Raphael Froebe als auch die Verbandsliga-Aufsteiger praktisch keine Chancen gegen das Oberliga-Team aus Bonlanden und auch die U 19-Vize-Europameister aus Mosnang (Schweiz) waren deutlich eine Nummer zu groß für die heimischen Teams. Mosnang nahm den Pokal in Empfang.

Bei den U 13 konnte sich das Team aus Lauterbach im Schwarzwald den Gesamtsieg ungeschlagen sicher, die Hofener Mannschaften mit Sven Hauser und Noah Egl, sowie Theo Rettenmeier und Lars Schiele belegten die Ränge drei und vier.

Die U 15-Mannschaft mit Silas Öhlert und David Egl hatte definitiv nicht ihren besten Tag und konnte sich lediglich Platz vier mit deutlichem Abstand vor dem fünften Platz sichern. Hier war das Team aus Augsburg die absolut Turnier bestimmende Mannschaft.