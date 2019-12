Es gibt immer mehr Aalener

Aalen befindet sich nicht nur wirtschaftlich in den letzten Jahren im Aufschwung. Bezüglich der Bevölkerungsentwicklung ist seit einigen Jahren ein positiver Trend zu verzeichnen. Aufgrund der seit 2014 initiierten Wohnbauoffensive für bezahlbaren Wohnraum und positiver wirtschaftlicher Rahmenbedingungen wächst die Einwohnerzahl weiter an. „Entgegen der einstigen Prognosen, wonach die Einwohnerzahl stagnierend oder sogar leicht sinkend vorhergesagt worden war, nimmt die Bevölkerung in Aalen zu“, erklärt OB Thilo Rentschler zu den Zahlen.

Laut der Kommunalen Statistikstelle der Stadt Aalen ist die Zahl der mit Erstwohnsitz gemeldeten Personen seit 2010 kontinuierlich angestiegen. Aktuell zählt Aalen 67.679 Einwohner mit Erstwohnsitz in den Stadtgrenzen (Stand: Oktober 2019). Das entspricht einem Zuwachs seit 2010 um 3,1 Prozent. Nach Vorausberechnungen bis zum Jahr 2025 wird die Einwohnerzahl mit Erstwohnsitz in Aalen ab 2022 über der 70.000er-Marke liegen - das entspricht gegenüber 2010 einem Zuwachs um 7 Prozent. Berücksichtigt man die Zweitwohnsitze ebenfalls in den Betrachtungen, liegt die Einwohnerzahl bereits seit Ende 2016 über der 70.000er-Marke. Zum Stichtag am 31. Dezember 2018 waren in einer Nebenwohnung in Aalen 3130 Bewohner gemeldet, so dass sich die Gesamteinwohnerzahl Ende 2018 auf bereits 70.769 summierte. „Für alle Einwohnerinnen und Einwohner mit Erst- oder Zweitwohnsitz halten wir die gesamte Infrastruktur in der Stadt vor“, sagt OB Rentschler.

Weniger Kinder, mehr junge Erwachsene

Interessant ist auch die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den verschiedenen Altersgruppen. Während im Beobachtungszeitraum von 2010 bis Ende 2018 beim Hauptwohnsitz in der Altersgruppe der 0- bis 18-Jährigen die Bevölkerung um 6,2 Prozent zurückging (31.12.2018: 11.152 Einwohner), stieg die Zahl der über 18- bis 25-Jährigen um 7,4 Prozent auf 5770 an, ebenso wie die Zahl der über 25- bis 40-Jährigen sogar um 10,1 Prozent (12.891). Die Gruppe der 40- bis 65-Jährigen wuchs zudem um 2,4 Prozent auf 23.664 Einwohner. Die Zahl der über 65-Jährigen stieg um 4,5 Prozent auf 14.162 Personen an.

Positive Tendenzen im Vergleich zum Kreis

Vergleicht man die Zahlen mit den Gesamtzahlen des Ostalbkreises, sind positive Tendenzen in Aalen zu erkennen. So fiel der Anstieg der Gesamtzahl der mit Erstwohnsitz Gemeldeten in der größten Stadt der Region fast dreimal so stark aus wie im gesamten Kreis (+1,1 Prozent gegenüber 3,1 Prozent in Aalen). Die Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung sind in den wichtigen mittleren Altersgruppen zwischen 18 und 65 Jahren am deutlichsten: Bei den 18- bis 25-Jährigen stagnierte die Einwohnerzahl kreisweit bei 26.387 (-0,2%), während sie bei den 25- bis 40-Jährigen im gesamten Ostalbkreis rund halb so stark wie in Aalen anwuchs (+5,3% gegenüber 10,1%) und bei den 40- bis 65-Jährigen kreisweit viel schwächer als in Aalen anstieg (+0,4% im Vergleich zu +2,4%).

Zahl der Einpendler gestiegen

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in Aalen zwischen 2010 und 2018 um 15,1 Prozent auf rekordverdächtige 34.774 Arbeitnehmer angestiegen. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Zahl der Einpendler noch stärker – und zwar um 19,7 Prozent auf 19.483 Personen. Zeitgleich stieg die Zahl der Auspendler ebenfalls stark an: Sie erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 31,8 Prozent auf 12.068 Personen. Auch wenn der Saldo zwischen Ein- und Auspendlern mit gut 7400 nahezu gleich groß blieb, erhöhte sich durch diese Pendlerentwicklung das morgendliche sowie das nachmittägliche Verkehrsaufkommen um addiert 6118 pendelnde Personen bzw. um +24,1 Prozent. „Umso wichtiger ist es, dass mehr Wohnraum in Aalen durch Innenentwicklung geschaffen wird, damit mehr Menschen Wohnen und Arbeiten am Ort besser vereinbaren können“, sagt Rentschler.