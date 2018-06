Ab Sonntag wird die Magdalenenkirche zum 22. Mal vier Wochen lang zur Tafel mit einem günstigen Mittagessen, zum Ort der Begegnung, des Dialogs und auch des Trostes. Altbewährt ist mittlerweile das Konzept: Viele ehrenamtlich Helfer und Spender machen diesen Ort möglich, an dem die Menschen zusammenrücken, egal wer sie sind und woher sie kommen. Aber es gibt auch einiges Neues, das die Besucher erwartet.

Seit 1997 wird das Kirchenschiff zum Treffpunkt für Jung und Alt, Arm und Reich. Viele Gäste warten schon sehnsüchtig darauf, dass Anfang Februar die Wasseralfinger Vesperkirche der Evangelischen Kirchengemeine Wasseralfingen-Hüttlingen beginnt. Jedes Jahr gibt es ein neues Vesperkirchen-Motto, erinnert Diakon Jörg Dolmetsch. „Nicht nur ein Mahl“ heißt das diesjährige Motto, es ist ein vielschichtiges, erklärt Pfarrer Uwe Quast: Es geht nicht nur um das Essen, das Mahl, sondern um eine besondere Tischgemeinschaft, den Dialog, die Predigt, die Teilhabe aller Menschen. Gerade in einer Gesellschaft, in der so vieles auseinanderzubrechen drohe, sei die Vesperkirche sehr wichtig: „Das Wort wird zur Tat.“

Hinter dem Erfolg der Vesperkirche mit ihren pro Tag zwischen 180 bis 280 ausgegeben Mahlzeiten stehen eine Menge Helfer. 90 Ehrenamtliche sind es, erklärt Corinna Pavel vom Organisationsteam, dazu kommen noch 30 Schüler der Kopernikus-Gymnasiums, der Karl-Kessler-Schule und zum ersten Mal Schüler der Schloss-Schule. Elena Dietterle und Deniz Aziret von der R8C etwa machen hier ein Schulprojekt, mit dem Schwerpunkt auf Sozialem, wie Lehrer Gerhard Dorn erklärt.

28 „Stammmitarbeiter“ gibt es – manche, so Pavel, kommen für zwei Tage, nehmen Urlaub für die Vesperkirche oder sind von Anfang an dabei – wie Ute Küstner. Monika Lechner ist seit 2005 dabei als Helferin. Ihr Fazit: Das Besondere an der Vesperkirche sind die Begegnungen mit den Menschen.

Neu ist bei der Vesperkirche 2018 das Logo – es zeigt drei Menschen, freundschaftlich umarmt vor einer Tischplatte. Der Flyer kommt jetzt professionell und noch informativer daher. So ist nun beispielsweise der Ansprechpartner für den kostenlosen Fahrdienst für bewegungseingeschränkte Besucher abgedruckt, außerdem gibt es eine Homepage: wasseralfinger-vesperkirche.de

Eine weitere Neuigkeit: Vor dem Eröffnungsgottesdienst am Sonntag gibt es erstmals einen musikalischen Auftakt, „Brot und Rosen“ heißt das Benefizkonzert für die Vesperkirche 2018 am Samstag, 3. Februar um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) in der Magdalenenkirche. Es gibt Gesänge zu den 7 Bitten des Vaterunsers vom Männerensemble „Cantate Domino“ aus Schwäbisch Gmünd, Orgelstücke von Thomas Haller und das gesprochene Wort von Pfarrer Uwe Quast.