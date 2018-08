Es geht um Punkte – und den Sieg

Der 6. Ipf-Cup für Damen und Herren hat auf der Tennis-Anlage des Tennisclub Bopfingen, bei hohen Temperaturen, stattgefunden. Auch in diesem Jahr wurden wieder verschiedene Kategorien ausgetragen: Die Herren A, B und C, Herren 50 sowie Damen A und B. Die Organisation war perfekt. Außerdem konnten alle Spieler, die in der ersten Runde durch eine Niederlage aus dem Hauptfeld gefallen sind, an der Nebenrunde teilnehmen. So hatte jeder Teilnehmer auf jeden Fall zwei Spiele – ideal zum Leistungsklassen Punkte zu sammeln. Es war ein hervorragendes Leistungsklassen-Turnier für Damen und Herren. Sieger der Herren A: Jugendwart Christoph Leuze. Titel der Damen A, Herren B und C gingen an den TC Aalen

Am Abend wurden die letzten Matches bei Flutlicht ausgetragen – ein Highlight für die vielen Zuschauer. Die Damen A wurden in 3-er Gruppen eingeteilt. Die beiden Gruppenersten bestritten das Endspiel. Glückliche Siegerin war vom TC Aalen Yasmina Mayer, Platz zwei belegte Julia Kustermann aus Gersthofen. Bei den Damen B gab es ein 16-er Feld.

Sophia Enzi vom TC Bopfingen spielte sich souverän bis ins Endspiel, dort musste sie sich leider Sarah Mühlberger vom TC Pliezhausen geschlagen geben. Die beiden dritten Plätze belegte die Vorjahressiegerin Katrin Uhl vom TA TV Oberdorf und Liane Thorwart aus Nördlingen.

Ein Bopfinger Gewinner

Bei den Herren A gab es Gruppenspiele und jeder Teilnehmer hatte vier Spiele – ideal zum Leistungsklassen-Punkte zu sammeln. Am Ende war der glückliche Gewinner der Bopfinger Jugendwart Christoph Leuze. Er setze sich knapp vor Michael Jäger aus Eschach und Claudius Eiberger vom TCW Waldhausen durch. Auch im 16-er Feld der Herren B schaffte es ein Bopfinger Spieler bis ins Finale. Lukas Konerth vom TC Bopfingen verlor das Endspiel ganz knapp im Match-Tiebreak gegen Paul Stammler vom TC Aalen. Die beiden dritten Plätze belegten Moritz Bühler vom TC Bopfingen und Alexander Schlipf aus Zöbingen.

Die Nebenrunde der Herren B entschied Matthias Kleebauer vom TC Bopfingen vor Aaron Fischer (Eschach) für sich. Die größte Beteiligung gab es bei den Herren C (LK 16-23). Das 32-er Feld gewann der ungesetzte Michael Kiefer vom TC Aalen vor dem an Platz sechs gesetzten Tobias Schön. Platz drei belegten Jürgen Beck vom FSV Zöbingen und Dominik Bengelmann aus Kirchheim.

Die Nebenrunde der Herren C gewann der Oberdorfer Michael Hersacher gegen Lukas Freiburg (Aalen). Bei den Herren 50 musste sich der zweimalige Sieger Franz Möndel vom TA TV Oberdorf in diesem Jahr Roman Stölzle aus Zöbingen im Match Tiebreak ganz knapp geschlagen geben. Bei der Siegerehrung zeigten sich nicht nur bei den Siegern und den Topplatzierten, sondern bei allen Teilnehmern, die drei Tage lang die gelbe Filzkugel jagten, zufriedene Gesichter. Viel Lob bekam der Veranstalter, der Tennisclub Bopfingen, für die gelungene Organisation.

Das Leistungsklassenturnier kam sowohl bei den Spielern als auch bei den Zuschauern sehr gut an. Drei Tage lang konnte auf der Bopfinger Anlage Tennis auf extrem hohen Niveau gezeigt werden, das ohne die großzügigen Sponsoren nicht möglich gewesen wäre.