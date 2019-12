Es geht um den Klassenerhalt

Ohne Stammzuspielerin Hanna Neubauer und Libera Johanna Weng haben die Landesliga-Volleyballerinnen der SG MADS Ostalb gegen die Spitzenteams von der DJK Schwäbisch Gmünd II und der SpVgg Holzgerlingen antreten müssen.

Die stark verjüngten Gastgeber boten den Gmünder Gästen zu Satzbeginn ein ausgeglichenes Match. Bis zum Stande von 14:14 konnte sich keines der beiden Teams entscheidend absetzten. Eine Fehlerserie vor allem in der Annahme brachten den Gästen den entscheidenden Vorsprung und den leichten 25:16-Erfolg im ersten Satz. Nach demselben Schema verlief der zweite Durchgang. Gute Phasen wechselten sich ab mit Fehlerserien, die man sich gegen ein so routiniertes Team wie der DJK Gmünd II einfach nicht leisten kann. Dementsprechend ging auch Satz zwei mit 25:16 an die Gäste. Auch im dritten Satz wechselten sich Licht und Schatten im Spiel der Aalener Damen ab. Das Gästeteam sicherte sich auch diesen mit 25:21.

Keine Konstanz

Auch gegen den zweiten Gegner aus Holzgerlingen kam keinerlei Konstanz ins Spiel der SG MADS. Die keinesfalls auf einem unerreichbaren Niveau spielenden Gäste gingen schnell mit 2:0 Sätzen in Führung. Im dritten Satz erspielten sich die Gastgeber sogar einen konstanten Zwei-Punkte-Vorsprung, bis zum Satzende. Symptomatisch für das Spiel der Aalener waren zwei leichtfertig vergebene Chancen im Angriff, die Holzgerlingen auch mit 25:23 den 3:0-Sieg ermöglichten. Nach diesen Niederlagen müssen sich die Spielerinnen von der Ostalb nach unten orientieren.