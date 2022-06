Es geht bis in den Match-Tiebreak

Das Jugend-Traditionsturnier des TC Aalen um den 29. Bruno Widmann-Cup 2022 fand auf der Clubanlage im Eibenweg statt. Die Verantwortlichen um Turnierorganisator Markus Knödel, Tanja Reichert-Knödel, Jan Mehser und WTB Oberschiedsrichter Wolfgang Schray mussten durch heftige Regengüsse am zweiten Turniertag zeitweise in die Tennishalle ausweichen. Die Jugendlichen spielten sehr fair, sie zeigten tolles Tennis und die Eltern hatten die nötige Geduld bei dem durchwachsenen Wetterbedingungen am Pfingstsonntag.

Bei den Junioren U 10 siegte Niels Breitinger vom TC BW Zuffenhausen vor seinem Vereinskameraden Leon Pedro Schumann. Soham Bose vom TC Aalen und Mateo Hasenwandel, STG Geroksruhe belegten jeweils Platz 3. Der Topgesetzte Lian Bienert aus Wasseralfingen war nach drei klaren Siegen der strahlende Sieger bei den Junioren U 12. Er setzte sich im Finale gegen Aurelio Erlenmayer vom TC Bernhausen durch. Sebastian Hafner vom TC Abensberg und Constantin Söder, ETC Siegersbrunn belegten die dritten Plätze.

Bei den Junioren U 14 erreichten mit Paul Kappes und Oliver Kania zwei Spieler vom TC Schorndorf des Finale. Paul konnte im Finale in der Tennishalle des TC Aalen sein druckvolles Spiel durchsetzen und gewann mit 6:3/6:0. Lucas Ariel Herrera Sanchez aus Dresden und Tom Wieczorek aus Augsburg belegten die dritten Plätze im größten Teilnehmerfeld der U 14 Junioren.

Bei den Junioren U 16 sicherte sich Florian Fischer von der Aalener Sportallianz den Turniersieg in den Gruppenspielen gegen Michale Haug vom TC Süssen. Paul Zimmermann vom TC Schnaidt wurde Dritter vor Julius Stickel, TC Waiblingen.

Bei den Juniorinnen U 10 siegte Tanja Breitinger (TC BW Zuffenhausen) im entscheidenden Gruppenspiel gegen Alisa Wilhelm (TCW Waldhausen). Fiona Kugele (STC Schwäbisch Hall) und Anna Zimmermann (SPG Weinstadt Jugend) belegten die Plätze 3. und 4.

Bei den Juniorinnen U 12 war mit Lena Büchele (TC TSV Westhausen) ebenfalls eine Spielerin aus der Region im Halbfinale. Sie unterlag in zwei knappen Sätzen mit 4:6 und 6:7 der späteren Siegerin Ela Altuntas aus Bernharden. Altuntas besiegte im hart umkämpften Finale die Nummer 1 der Setzliste, Julia Steinbauer (TC Horkheim) mit 6:4, 3:6 und 10:7 im Match-Tiebreak.

Die Verantwortlichen bedauerte, dass beim 29. Turnier 2022 einige Konkurrenzen Ferien bedingt etwas gering besetzt waren. Zudem sorge das Wetter für einige Verschiebungen, glücklicherweise konnten die Spiele trotz Regen in der Tennishalle des TC Aalen abgeschlossen werden. Im nächsten Jahr feiert der TC Aalen mit seinen Partnern und dem Autohaus BRUNO WIDMANN das 30. Jugendtennisturnier auf seiner Anlage.

Turnierlink mit allen Ergebnissen: U 10: https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=482385, U 12 bis U 16: https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=477963, Weitere Infos: http://www.tcaalen.de.