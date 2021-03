Es fehlt die Wettkampfpraxis

Zwei Landeskaderschwimmerinnen der Aalener Sportallianz konnten am vergangenen Wochenende im Inselbad in Stuttgart-Untertürkheim auf der 50 Meter Bahn wieder einen langersehnten Wettkampf unter Corona-Maßnahmen absolvieren. Vor Corona konnte jedes Wochenende auf Wettkämpfen gestartet werden, derzeit ist man um jeden Wettkampftermin froh. Die beiden Sportlerinnen Vanessa Dambacher und Carolin Morassi waren achtmal beziehungsweise neunmal am Start. Zwischen den einzelnen Starts sind mittlerweile die Regenerationspausen deutlich geringer geworden, da die Teilnehmerzahlen, coronabedingt erheblich reduziert werden müssen. Ihr Trainer, Peter Rothenstein, ist trotz alle dem mit den Ergebnissen sehr zufrieden, obwohl alle drei bedauern, dass die Wettkampfpraxis fehlt, um auch wichtige Wettkampfhärte aufzubauen und den Leistungsstand häufiger überprüfen zu können.

Die 17-jährige Vanessa Dambacher konnte auf Grund von kürzlich geänderten Coronabestimmungen vier Wochen lang überhaupt nicht im Wasser trainieren. Erst als ihre Kaderzugehörigkeit bestätigt wurde, konnte sie wieder mit dem Training beginnen. Dieses fehlende Wassertraining bedeutet ganz schnell, einen großen Trainingsrückstand zu haben. Umso erfreulicher, dass sie teilweise sehr nahe an ihre Bestzeiten heranschwimmen konnte. Über 50 Meter (m) Freistil und 50 m Schmetterling stand sie jeweils im Finale und schwamm 27,85 Sekunden (sek) beziehungsweise 29,74 sek Es fehlten nur drei Zehntel zu den Bestmarken. Nur ein Zehntel fehlte am Ende ihrer 100 m Freistilstrecke zu ihrer Bestzeit von 1:00,10 Minuten (min). Drei weitere Starts über 100 m Schmetterling, 200 m Freistil und 50 m Brust schwamm sie mit 1:15 min, 2:15 min und 37 sek.

Carolin Morassi gelang die Verbesserung von 3 Vereinsrekorden um wenige Zehntel. Die Rekorde stehen nun bei 50 m Rücken auf 31,50 sek, 50 m Schmetterling bei 29,14 sek und 200 m Rücken bei 2:24,30 min. 100 m Schmetterling schwamm sie in guten 1:03,34 min. Über 200 m Schmetterling spürte sie deutlich, dass sie derzeit nicht auf die Erfahrung der Wettkampfe zurückgreifen kann, da kaum welche stattfinden. Eine weitere Herausforderung müssen die jungen Wettkämpferinnen noch dazu meistern – ihr Training findet auf der 25 m Bahn statt und momentan finden alle Wettkämpfe auf der 50 m Bahn statt. Durch die fehlende Praxis fällt diese Umstellung sehr schwer. So konnte Carolin Morassi zwar die 200 m Schmetterling mit 2:18 min schwimmen, aber ihr Trainer und auch sie selbst, sind davon überzeugt, dass da noch viel mehr drin ist.