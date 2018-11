Es fühlt sich an wie eine Niederlage

Simon Gegenheimer (GER/29) sprintet bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Chengdu/China auf einen beachtlichen sechsten Platz. Für den Deutschen Meister selbst fühlte es sich jedoch wie eine Niederlage an.

Der Druck war immens, denn nachdem Simon Gegenheimer drei Mal Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft eingefahren hatte, im vergangenen Jahr den Gesamtweltcup im Sprint gewann, erwarteten alle 2018 das Meisterstück vom Deutschen. Am meisten vielleicht er selbst: „Ich habe die vergangenen 12 Monate auf diesen einen Tag ausgerichtet. Hatte auch immer Rückendeckung von meinem Team und unseren Partnern wie Gorewear. Ich wollte den Titel, natürlich ist man da nach einem sechsten Platz enttäuscht und geht nicht einfach zum daily-business über“, so Gegenheimer am Abend nach dem WM-Rennen.

In China selbst zeigte sich der Deutsche Meister keineswegs mit einer schlechten Form. Die sechsschnellste Qualifikationszeit bewies, dass er einmal mehr zu den schnellsten Mountainbikern der Welt zu zählen ist. Der Kurs im Stadtpark von Chengdu wurde eigens für die WM erbaut und war mit vielen Holzsteilkurven, Brücken und Steinpassagen versehen. Technisch und konditionell anspruchsvoll, eigentlich ein sehr gutes Terrain für Gegenheimer, nur war der gesamte Kurs relativ eng und dadurch nicht mit vielen Überholmöglichkeiten versehen. „Man musste vom Start weg dabei sein. Das wusste ich, umso ärgerlicher, dass ich hier nicht aggressiv und zielstrebig genug agiert habe“, so der Aalener zu seinem Start.

Unruhige Fahrt

Gegenheimer fuhr hier etwas unruhig und reihte sich zu Beginn nur im Mittelfeld ein. Dies war dann auch das Problem, denn das extrem stark agierende französische Nationalteam machte von vorne an Tempo. Die Fahrerreihe wurde lange und am Schluss war nicht mehr der Platz für den Deutschen Meister, um seinen Traum vom Titel in die Tat umzusetzen.

Platz sechs stand am Ende hinter seinem Namen auf der Anzeigetafel. Ein beachtliches und starkes Resultat, doch eben nicht das vom Athleten selbst erhoffte Edelmetall.

Gegenheimer’s Team kommentiert seine WM-Herangehensweise dennoch positiv und blickt in die kommenden Jahre: „Wir würden es wieder riskieren und Simon die Rückendeckung für eine WM-Vorbereitung geben. Wer viel riskiert und Großes gewinnen möchte, der muss eben auch mal damit leben können, dass andere oben stehen. Das ist Sport. Wir haben Simon viel zu verdanken und wir glauben daran, dass er einmal das Weltmeistertrikot tragen wird.

Zudem darf man nicht vergessen, dass Simon neben all seinem Fokus auf die WM auch einen deutschen Meistertitel und einen Weltcup-Sieg 2018 eingefahren hat“, so Teamchefin Kerstin Thum.