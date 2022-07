Es braucht Geld für den historischen Schlosspark Fachsenfeld

Durch das Gewitter vom Mittwochabend sind im Fachsenfelder Schlosspark keine nennenswerten Schäden entstanden. „Gottseidank sind wir verschont geblieben“, sagt Ingrid Hertfelder, die Geschäftsführerin der Stiftung Schloss Fachsenfeld. Anders sieht es bei den Folgen des Tornados vom Mai aus. Um die damals angerichteten Sturmschäden zu beseitigen und den Gästen wieder ein sicheres und schönes Parkerlebnis bieten zu können, benötige Schloss Fachsenfeld Unterstützung, berichtet Hertfelder und bittet um Spenden.

„Die Schäden, die der Tornado angerichtet hat, der im Mai über Fachsenfeld und Abtsgmünd hinweggefegt ist, sind erheblich“, sagt die Geschäftsführerin der Stiftung Schloss Fachsenfeld. „Bis jetzt sind schon über 20 000 Euro an Kosten für die Beseitigung der Sturmschäden angefallen. Aber die noch anstehenden Sicherheits- und Sanierungsarbeiten bringen einen beträchtlichen finanziellen Aufwand mit sich.“

Doch die Maßnahmen seien zwingend notwendig, auch wenn sie weitere Kosten verursachen würden, so Hertfelder. „Das können wir nicht einfach so stemmen. Deshalb sind wir jetzt dringend auf Spenden angewiesen, damit wir den charaktervollen historischen Landschaftspark unseres Schlosses erhalten können.“ Der Schlosspark sei mit seinem Bestand einmalig.

Verursacht wurden die Schäden durch einen Tornado, der am 21. Mai über die Gemarkungsflächen von Fachsenfeld und Abtsgmünd hinwegfegte, eine Schneise der Verwüstung schlug und auch erhebliche Schäden an Wald- und Baumbeständen anrichtete.

Dabei wurde der historische Landschaftspark von Schloss Fachsenfeld in große Mitleidenschaft gezogen. Mehrere über 100 Jahre alte Bäume mit einem Stammdurchmesser von über einem Meter wurden komplett zerstört. Darunter eine Traubeneiche und ein Stammteil einer riesigen, mehrstämmigen Blutbuche aus dem Jahr 1840.

Dabei richteten die umstürzenden Baumriesen erheblichen Schaden an den umgebenden Baumbeständen an. Die gewaltigen Windböen fegten mit zerstörerischer Kraft durch die Baumkronen. Astausbrüche und Kronenrisse sind festzustellen und müssen dringend kontrolliert und saniert werden, so die Geschäftsführerin. Davon betroffen ist auch der aus dem Jahr 1864 stammende riesige Mammutbaum.