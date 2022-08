Erzieherinnen und Erzieher haben ihren Abschluss in der Tasche

Unter dem Motto „An meiner Seite werden Kinder groß“, bildet die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) an der staatlich anerkannten Fachschule für Sozialpädagogik in Aalen Erzieherinnen und Erzieher aus. Bei einer Feierstunde konnten nun 19 Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlusszeugnisse der zweijährigen schulischen Ausbildung in Empfang nehmen. Vier Studierende erreichten durch Zusatzprüfungen die Fachhochschulreife. Bei der Zeugnisübergabe hob Kundenzentrumsleiter Markus Thum die Wichtigkeit der Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher hervor. „Die zukünftigen Fachkräfte sichern den Fachkräftebedarf in der Region. Alle zählen zu Gewinnern, da der Beruf beste Perspektiven und vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten bietet“. Schulleiterin Sandra Moser-Neumann ermutigte die Studierenden in ihrer pädagogischen Arbeit Mut, Neugier, Visionen und Begeisterung nie aus den Augen zu verlieren. Ab September absolvieren die Studierenden in pädagogischen Einrichtungen das Berufspraktikum, um anschließend die staatliche Anerkennung zu erlangen. Den schulischen Teil der Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben: Vanessa Pohl (B), Nikolina Frei (B), Anika Wiedenhöfer, Martina Brenner (P), Yasmin Vogel, Lisa Lang (P) Jahrgangsbeste, Eric Schweikert, Lisa King (P), Jennifer Hallmann, Laura Förster, Alexander Weiß (P, FH), Jana Gräßer, Sofie Ziemer, Marco Marini (B), Anoosha Khan (FH), Daniel Rothmer, Dina Winter (P) (, FH), Lea Dietenmaier (P) (FH). Auf dem Bild fehlt Melissa Laukert. Foto: DAA