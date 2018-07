Erzieherinnen freuen sich über ihren Abschluss

Am Sankt Loreto gGmbH, Institut für Soziale Berufe, in Aalen haben alle 13 Schülerinnen ihre Ausbildung zur Erzieherin erfolgreich abgeschlossen. Die Feierlichkeiten begannen mit einem Gottesdienst in der Salvatorkirche. Bei der anschließenden Feier wurden die Zeugnisse zur staatlichen Anerkennung als Erzieherin übergeben.

„Wir sind dankbar, dass wir diese jungen Frauen begleiten durften – und auch stolz, dass sie alle so überaus erfolgreich abgeschlossen haben“, betonte Angelika Keßler, Schulleiterin des Sankt Loreto an den Standorten Aalen und Ellwangen.

Die Ausbildung in der praxisintegrierten Form ist geprägt von einer engen Verzahnung und dem regelmäßigen Wechsel von Unterricht und Praxis. Der Unterricht fand im „Bildungszentrum Bohlschule“ in Aalen statt, die praktische Ausbildung in verschiedenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Hier waren die Schülerinnen bei unterschiedlichen Trägern fest angestellt und erhielten eine monatliche Ausbildungsvergütung. Alle Absolventinnen haben bereits einen Vertrag über eine Anstellung als staatlich anerkannte Erzieherin im Anschluss an ihre Ausbildung unterzeichnet oder qualifizieren sich im Rahmen eines Studiums weiter.

Die Absolventen sind Elena Bantel, Larissa Barisch, Maren Abele, Frederike Schiele, Annalena Bihr, Sarah König, Sophie Grill, Lea Krämer, Leonie Stitz, Ronja Müller, Anika Sperle, Nicole Wallisch und Romy Bauer. Die Abschlussarbeiten von Annlena Bihr und Sarah König wurden zur überregionalen Prämierung eingereicht.