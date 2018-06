Erzieherinnen bauen eine „Klagemauer“ auf

Nachdem die Beschäftigten aus den Sozial- und Erziehungsberufen in der aktuellen Tarifauseinandersetzung mit großer Mehrheit für Streiknahmen gestimmt hatten, bleiben, wie bereits berichtet, ab Freitag auch in Aalen städtische Kindertageseinrichtungen geschlossen. Laut Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ostwürttemberg-Ulm, werden sich in Aalen die Streikenden aus den betroffenen Kitas, aus dem Schülerhort und aus der Schulbetreuung um 10 Uhr auf dem Marktplatz treffen unddort unter den Augen der Öffentlichkeit eine „Klagemauer“ aufbauen. Über die weitere Streiktaktik hält sich die Verdi-Streikleitung laut Winkler derzeit noch bedeckt, jedoch werde in der kommenden Woche der Streik auf weitere Städte des Verdi-Bezirks ausgedehnt werden.