Erzieherausbildung am Sankt Loreto absolviert

Zwölf Schülerinnen haben an der katholischen Fachschule für Sozialpädagogik Sankt Loreto ihre praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin erfolgreich abgeschlossen.

Die dreijährige praxisintegrierte Ausbildung ist geprägt von einer engen Verzahnung und dem regelmäßigen Wechsel von Praxis und Unterricht, der in Aalen im Bildungszentrum Bohlschule durchgeführt wird. Als festangestellte Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen erhalten die Schülerinnen schon während ihrer Ausbildungszeit eine monatliche Ausbildungsvergütung.

Aufgrund des hohen Bedarfs und der großen Beliebtheit wird besonders diese Ausbildungsform in den kommenden Jahren durch die Landes- und Bundesregierung intensiv gefördert, so dass auch im Ostalbkreis viele Ausbildungsplätze neu geschaffen werden können.

Die Feierlichkeiten begannen mit einem von den Schülerinnen gestalteten Gottesdienst in der Salvatorkirche. Erstmals wurde in diesem Jahr der Preis für besondere Leistungen am Sankt Loreto vergeben. Franziska Lechner erhielt ihn für ihr überaus großes Engagement als Klassensprecherin.

Alle Absolventinnen haben bereits einen Vertrag über eine Anstellung als staatlich anerkannte Erzieherin abgeschlossen oder qualifizieren sich im Rahmen eines Studiums weiter. Die erfolgreichen Erzieherinnen sind: Aubele Julia, Eckardt Maribel, Frank Nicole, Funk Maike, Holz Anna, Kollwitz Anna, Kowalski Antonia, Lechner Franziska, Meier Franziska, Sachs Elke, Salehi Mozhgan, Schmid Jasmin.