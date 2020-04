Erweiterte Notbetreuung in allen Kindertagesstätten

Ab kommenden Montag, 27. April, dürfen auch Eltern und Alleinerziehende mit einem Job „in nichtkritischer Infrastruktur“ eine Notbetreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen. Allerding nur, wenn beide Elternteile, oder bei Alleinerziehenden, ein Elternteil, nicht im Homeoffice arbeiten können. Darüber hat die Stat Aalen jetzt informiert.

Bisher wurde in acht Einrichtungen eine Notbetreuung angeboten. Ab Montag, 27. April, bieten nun alle Einrichtungen in Aalen eine solche Notbetreuung an. Die Anmeldung für einen Platz erfolgt über die Stamm-Kita des jeweiligen Kindes. Die Kita-Mitarbeiter sind telefonisch oder digital am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. April von 8 bis 12 Uhr in den Einrichtungen zu erreichen.

Die Aufnahme der Kinder folgt sukzessive im Laufe der nächsten Woche.

Außerdem gilt: Eltern, deren Kindern bereits in einer Noteinrichtung betreut wurden, die nicht deren Stamm-Kita war, müssen sich nun ebenfalls in der Stamm-Kita anmelden. Eine fortlaufende Betreuung in der bisherigen Einrichtung ist nicht möglich.

Die maximale Anzahl an Notbetreuungsplätzen je Einrichtung reduziert sich aus Gründen des Infektionsschutzes auf die Hälfte der üblichen Betreuungsplätze.

Die Stadt Aalen wird für die Monate Mai und Juni die Kita-Elternbeiträge vorerst aussetzen. Für Kinder, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen, wwerden Beiträge für die ursprünglich gebuchte Betreuungsform erhoben.