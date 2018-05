Ertappter Schnapsdieb bespuckt Ladendetektiv.

Einem Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Heidenheimer Nördlinger Straße ist am Freitagabend kurz vor Ladenschluss ein Ladendieb aufgefallen. Der hatte den Kassenbereich mit Schnapsflaschen in der Jogginghose verlasse, ohne für diese zu Bezahlen. Als ihn der Ladendetektiv darauf ansprach, reagierte der 32-jährige Dieb aggressiv. Während der Aufnahme seiner Personalien bespuckte der Mann den Detektiv und versuchte ihn zu schlagen. Selbst als die Polizei da war hörte er nicht auf, den Detektiv zu bespucken. Den Ladendieb erwartet nun ein Strafverfahren. (an)