Erstmals über 100.000 Euro PS-Spenden

Über 100 gemeinnützige Institutionen und Vereine aus dem Ostalbkreis können sich über eine Spende freuen. Das Geld in Höhe von 100 082,42 Euro ist durch das PS-Sparen der Kreissparkasse (KSK) Ostalb zusammengekommen.

„Zahlreiche Sparkassenkunden sind auch langjährige, treue PS-Sparer. Sie kaufen PS-Lose für fünf Euro, von denen vier Euro auf das PS-Sparbuch gehen. Knapp ein Euro kommt in den Lostopf mit monatlichen Geld- und Sachpreisen. Der Restbetrag wird für die PS-Spenden verwendet und kommt damit zahlreichen sozial engagierten Vereinen und Institutionen hier auf der Ostalb zugute“, sagt Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der KSK Ostalb. „Konnten wir in 2015 50.000 Euro spenden ist es jetzt mehr als doppelt so viel. Früher erhielten 60 Institutionen und Vereine PS-Spenden, heute über 100 – eine schöne und erfreuliche Erfolgsgeschichte.“

Sparkassenchef Frei übergab den Spendenscheck mit seinen Vorstandskollegen Dr. Christof Morawitz und Dr. Tobias Schneider an den Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse, stellvertretend für alle 105 Spendenempfänger. Auch Bläse sprach den PS-Sparern seinen Dank aus: „Jeder Spenden-Euro ist in diesen schwierigen Zeiten der großen Preissteigerungen überaus wichtig. Dank der Kreissparkasse Ostalb kommen sehr viele Spenden-Euros genau dort an, wo sie am dringendsten gebraucht werden: bei den zahlreichen Einrichtungen aus dem sozialen und karitativen Bereich in unserer Region, die gerade jetzt eine gesellschaftlich unglaublich wertvolle Arbeit leisten - und das oftmals ehrenamtlich. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr aus dem großen 100.000 Euro-Spendenscheck über 100 einzelne Spenden für die Projekte und Initiativen vor Ort machen können – vom DRK, über Johanniter und Malteser, Caritas und Diakonie, bis hin zu verschiedenen Hospizeinrichtungen, Kreisjugendring Ostalb, regionalen Musikschulen und Volkshochschulen. Mein Dank gilt ganz besonders den Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr großes Engagement.“