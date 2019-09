Erstmals kommt Jazz auf das Ostertag-Gelände

Kaum sind die Reichsstädter Tage vorüber, wirft das nächste Highlight im Veranstaltungskalender von Aalen seine Schatten voraus. Die Stadt und der Verein Kunterbunt haben am Montagnachmittag im Rathaus über das 28. Aalener Jazzfest informiert. Von Mittwoch, 6. November, bis Sonntag, 10. November, wird die Stadt wieder ganz im Zeichen des Jazz’ stehen.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler sowie Ingo Hug und Franz Donner vom veranstaltenden Verein Kunterbunt präsentierten mit dem Ostertag-Gebäude eine neue Location für das Festival. Am Freitag, 8. November, werden dort am späteren Abend Cosmo Klein und Matthew Whitacker auftreten und am Samstag, 9. November, gehört die ehemalige Tresorfabrik dann der Drummerin Sheila E. , sowie der Laser Blended Vision Band von Dan Reinstein aus London und zu später Stunde wird „Tortured Soul“ die Jazzfans durch die Nacht begleiten. Am Sonntag, 10. November, wird das Jazzfest im Ostertag-Gebäude bei einem Farewell Brunch mit Ian Shaw und der jungen Kölner Band Luciel ausklingen.

Auch bei der 28. Ausgabe des Jazzfestes wird natürlich in der Stadthalle gejazzt unter anderem mit Mario Bondi am Freitag und mit Samy Deluxe und Band am Samstagabend. Thilo Rentschler wies darauf hin, dass kulturelle Veranstaltungen wie das mittlerweile überregional und international bekannte Aalener Jazzfest ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt sind. Deswegen stehe sie voll hinter den Jazzfestmachern vom Verein Kunterbunt, die eine immense Arbeitsmenge ehrenamtlich bewältigen.

Er kenne, so Rentschler, keine andere Stadt im weiten Umkreis, in der vom Ende der Ferien bis Weihnachten „kulturell so der Bär steppt“ wie in Aalen. Rentschler dankte auch den zahlreichen Sponsoren für die Unterstützung, wobei weitere Förderer immer willkommen seien. Besonders glücklich zeigte er sich über die Einbeziehung des Ostertag-Gebäudes. Mit einer Kapazität von rund 800 Besuchern sei es ideal. Es gebe keine Probleme mit Lärmbelästigungen der Nachbarschaft und das Gebäude könnewie die Stadthalle mit ebenerdigen Fluchtwegen aufwarten, was in Zeiten des verschärften Brandschutzes ein nicht zu unterschätzender Vorteil sei.