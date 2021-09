Erstmals drei Teams in der Verbandsliga

Mit einem Heimspieltag starten die Radball-Verbandsliga Mannschaften des RKV-Hofen an diesem Samstag (18 Uhr, Glück-Auf-Halle) in die neue Saison. Nachdem coronabedingt die letzte Spielrunde nicht stattfinden konnte, fiebern alle Radballteams der neuen Saison entgegen, die in der Vereinsgeschichte ohnehin etwas Besonderes ist, da der RKV-Hofen noch nie drei Mannschaften in der zweithöchsten Spielklasse des WRSV positionieren konnte.

Die erste Mannschaft des RKV Hofen, Dennis Berner und Magnus Öhlert konnte sich in der Runde 2019/2020 als Vizemeister platzieren – kam aber coronabedingt nicht auf die Aufstiegsspiele zur Oberliga. Nach einjähriger Wartezeit, da in der vergangenen Saison pandemiebedingt nicht gespielt wurde, starten die beiden mit dem klaren Ziel, in diese Saison: den Aufstieg in die Oberliga zu erreichen. Das Team Hofen II mit Noah Janas und Julian Schwarzer konnte in der Verbandsrunde 2019/20 den Aufstieg mit Schwarzers früherem Partner Raphael Fröbe erreichen. Fröbe hat das Radballrad jedoch an den Nagel gehängt und so wird Noah Janas auf dem Feld dessen Position einnehmen. Auch das Team Hofen III mit den Brüdern Simon und Thomas Machnig ist neu in dieser Spielklasse. Bei den Aufstiegsspielen in diesem Juni konnten die beiden sich für die Spielklasse qualifizieren.

Für Hofen II und III gilt es sich in dieser Saison hoffentlich gut in der Spielklasse einzuführen und möglichst die Klasse zu halten. Dies ist möglich, wird aber sicherlich nicht einfach sein, da die Youngsters auf erfahrene Mannschaften treffen werden, die bereits lange die Klasse halten und sich nicht so leicht verdrängen lassen wollen.

Im ersten Spieltag zu Hause empfangen die Hofener Teams die Mannschaften aus Reichenbach an der Fils, Waldrems und die Teams Wendlingen IV und Wendlingen V. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Glück-Auf-Halle.

Zuschauer sind unter der Beachtung der 3G-Regel (Corona-Verordnung des Landes) willkommen.