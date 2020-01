Erstes Highlight für Schwimmer

Mit dem Neujahrsschwimmen im Aalener Hallenbad hat der Schwimmclub Delphin Aalen ein erstes Highlight im neuen Wettkampfjahr gesetzt. Mehr als 100 Schwimmer und Teams aus Aalen, Karlsruhe, Waiblingen, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Bopfingen und Abtsgmünd traten in über 400 Starts gegeneinander an.

Besonders gefragt waren die Starts auf den langen Strecken über 400 Meter (m), 800 m und 1500 m, um die für die Jahreswettkämpfe geforderten Bestzeiten nachzuweisen. Insgesamt zeigten sich die Delphine in guter Form, den für die Spitzenleistungen noch erforderlichen Feinschliff will Trainer Alexander Jung mit den Schwimmer erarbeiten. Erstmalig wurden in einer cut-off Ausscheidung drei Wanderpokale ausgeschwommen. Da in diesem Wettkampf die Schwimmer in zeitlich kurzen Abständen mehrmals hintereinander an den Start mussten, waren Kraft und Ausdauer enorm gefordert. Bei den Jugendlichen konnte sich Finja Wiegand klar durchsetzen. Etwas knapper ging es bei den Frauen und Männern zu. Hier sicherten sich Katja Mohr und Florentin Knoblauch die Pokale. Für den Nachwuchs hatte sich der SC Delphin etwas besonderes ausgedacht – einen Parcours über zwölf Stationen. Den Höhepunkt bildete das Staffelschwimmen der Familien. Am Ende konnte Familie Bopp ihren Vorjahrestitel erfolgreich vor den Familien Baader und Thaler verteidigen.