Erstes Heimspiel seit einem Jahr – und das erfolgreich

Nach ziemlich genau einem Jahr hatten die Männer 1 der SG Hofen/Hüttlingen am Samstagabend endlich wieder ein Heimspiel in der Landesliga. Mit der MTG Wangen 2 gab sich eine starke Mannschaft die Ehre in der gut gefüllten Limeshalle – am Ende stand ein 29:28-Sieg.

Der Gast aus dem Allgäu reiste zwar mit einer Spielpause, aber auch zwei Auswärtssiegen im Gepäck an. Somit war die Mannschaft um Kapitän May auf einer starken Gegner eingestellt. Und die Gäste zeigten sofort, dass sie keine Geschenke mitgebracht hatten und führten nach fünf Minuten mit 1:3. In der Anfangsphase wurden auf Seiten der Rot-Grünen zu viele Chancen vergeben.

Es entwickelte sich das erwartet enge Spiel. Bis zur Halbzeitpause legten die Männer von Adam/Eglauer immer ein Tor vor, das von Wangen wieder gekontert wurde. So wurde beim Stand von 13:12 für den Gastgeber die Seiten gewechselt. Nach dem Ausgleich zu Beginn der zweiten Hälfte durch einen der besten Gäste, Johannes Kraft, ging das Spielchen bis zum 16:16 in der 36. Minute so weiter, wie es im ersten Durchgang endete. Beim 26:24 zog Adam seinerseits die Auszeit, um seine Spieler auf die letzten Minuten einzustellen. Im Anschluss verkürzten die Gäste gar auf ein Tor. Nun ging es wieder im bekannten Wechsel hin und her. In der 57. Minute verkürzte die Gäste auf 29:28 und die SG2H scheiterte auf der Gegenseite. Die Chance zum Ausgleich ergab sich für die Gäste per Strafwurf. Doch mit seinem einzigen Fehlwurf vom Strich vergab der Gästespieler diese Chance. Im Gegenzug wurde die Entscheidung ebenfalls verpasst, jedoch landete der letzte Versuch der Allgäuer aus der eigenen Hälfte über dem Tor und der Jubel der Zuschauer und Spieler kannte keine Grenzen.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass nach der langen Pause gegen einen starken Gegner der erste Heimsieg gelang. Auf Grund einiger starker Phasen in der zweiten Halbzeit nicht ganz unverdient. Nun gilt es die Schwankungen zu minimieren und auf den guten Ansätzen aufzubauen.

„Wir haben am 1. November das nächste Heimspiel gegen Biberach (Nachholspiel). Da wollen wir vor allem die starken Phasen möglichst lang gestalten und die nächsten zwei Punkte holen“, sagte ein erleichterter aber glücklicher Dominik Anlauf nach seinem Heimspiel-Comeback.