Erstes Auswärtsspiel der SG2H-Damen

Auf einen unbekannten Gegner treffen die SG2H-Damen bei ihrem ersten Auswärtsspiel in der neuen Handball-Württembergliga Saison. Die Mannschaft des TV Nellingen II stand vergangene Saison bereits sehr früh als Absteiger aus der Oberliga fest.

Für die Bundesliga-Reserve des TVN ist es am Samstag das erste Saisonspiel. Daher gilt es für die SG2H-Damen, durch eine stabile Abwehrformation den recht jungen Gegner zu einfachen Fehlern zwingen und über ein schnelles Konterspiel zum einfachen Torerfolg zu gelangen. Auch im Positionsspiel muss Hofen/Hüttlingen eine Schippe drauf legen. Hier wurde vergangenes Wochenende sowohl im Torabschluss als auch im Passspiel zu unkonzentriert agiert.

Konsequenzen kündigte das Trainergespann Kruger/Jörg im Training an. Auf einigen Positionen wird es in den kommenden Spielen Veränderungen geben, um dem Angriffsspiel die nötige Ruhe und Ballsicherheit zu verleihen. Ziel der SG2H-Damen ist es am Samstag ganz klar, ihre Leistung abzurufen und über eine geschlossene Mannschaftsleistung den ersten Sieg in der noch jungen Saison einzufahren. Spielbeginn ist am Samstag um 16.30 Uhr in der Sporthalle 1 in Ostfildern-Nellingen.

SG2H: Weber, Huttenlauf - Hirzel, Ilg, Blum, Bauer, Heisig, Bosch, Enenkel, Titze, Ruck, Rieger, Häußler.