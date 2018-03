Erster Test ist ein Pflichtspiel

„Nein“, sagt FCE-Trainerin Katja Illenberger kurz und knapp auf die Frage, ob ihre Mannschaft bereit ist für das erste Pflichtspiel in 2018. Die Ellwanger Fußballerinnen hatten eine „ganz schlechte Vorbereitung“ und treffen nun an diesem Sonntag auf den TSV Michelfeld (12.30 Uhr). Das Heimrecht für diese Partie wurde auf Grund der Witterungslage getauscht.

28 Trainingseinheiten hatte sich Katja Illenberger mit ihrem FC Ellwangen in der Vorbereitung auf das erste Spiel vorgenommen. Bis zum Anpfiff an diesem Sonntag werden es aber wohl nur 17 werden. Die schlechten Platzbedingungen und die Konkurrenz mit den anderen Mannschaften um etwa den Kunstrasenplatz in der LEA verhinderten weitere Trainingseinheiten. „Wir sind auch schon mal in die Halle ausgewichen. Dennoch bin ich sehr unzufrieden mit unserer Vorbereitung“, sagt Illenberger.

Vier Tests - alle abgesagt

Kein Wunder eigentlich, wenn man sich einmal vorstellt, dass die Trainerin der Ellwanger Frauen vier Testspiel ausgemacht hatte, von denen aber keines zur Austragung kam. Der Test gegen Weinberg (Terminprobleme), Ruppertshofen (Gast hatte keine Spielerinnen zur Verfügung), Normannia Gmünd (Wintereinbruch) und zuletzt gegen Jungingen (personelle Engpässe bei der eigenen Mannschaft) wurden allesamt abgesagt. Somit absolvieren die Ellwanger Landesliga-Fußballerinnen ihren ersten Test in einem Pflichtspiel. „Wir gehen mit Respekt in die Partie, aber ich kann nicht genau sagen, in welcher Verfassung wir sind“, so Illenberger weiter. In der Winterpause hat der FCE zudem zwei Abgänge zu verzeichnen gehabt.

Julia Müller (aus persönlichen Gründen) und Jaqueline Reimer (setzt aus beruflichen Gründen aus) haben sich in der Vorbereitung abgemeldet. Dazu kommen noch weitere vier Ausfälle, die Illenberger verkraften muss. Torhüterin Carolin Gröner (Kieferprobleme), Vanessa Fuchs, Tina Brenner (beide Grippe) und Lea-Marie Ocker (aus beruflichen Gründen) stehen in Michelfeld auf dem Kunstrasen wohl nicht zur Verfügung stehen. Die vier Spielerinnen kamen in der Vorbereitung auf jeweils maximal vier Trainingseinheiten.

„Dafür hat sich Riccy Flämig aus der Babypause zurückgemeldet und wird bereits auch gleich im Kader stehen“, sagt Illenberger. Der kommende Gegner steht auf dem neunten Platz (Relegationsplatz) und hat aber nur fünf Punkte Rückstand auf Ellwangen (Platz vier). „Michelfeld hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dieses Spiel austragen zu können. Die werden mit Sicherheit hochmotiviert sein“, sagt Illenberger und fügt an: „Der TSV wird mit Sicherheit auch eine bessere Vorbereitung in den Knochen haben als wir.“