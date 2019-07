Fünf Trainingseinheiten hat der Neu-Fußball-Oberligist Sportfreunde Dorfmerkingen absolviert. Nun steht den Mannen um Trainer Helmut Dietterle der erste Test für die Spielsaison 2019/2020 bevor. Mit der Bundesliga-U 19 des 1. FC Heidenheim erwarten die Sporfreunde am Sonntag um 16 Uhr auf dem Sportgelände des SV Elchingen gleich einen ernsthaften Gegner.

Die Nachwuchsspieler des Zweiligisten wollen bei jedem Auftritt zeigen, dass ihre Zukunft der Profifußball sein soll und sind auf jeden Fall so stark wie ein Oberligist einzuschätzen. An Tempo und Engagement wird es also nicht fehlen.

Die bisherigen Trainingseinheiten der Sportfreunde laufen sehr intensiv ab und die Mannschaft freut sich auf das erste Testspiel. Sämtliche Vorbereitungsspiele inklusive des Erstrunden-WFV-Pokalspiels beim TSV Neu-Ulm, stehen im Zeichen des Oberligastartes am 3. August bei der Neckarsulmer Sport Union. Es gilt nun an Taktik, Fitness und Teamwork zu arbeiten und mit Siegen soll das Selbstvertrauen für die Punktrunde aufgebaut werden. Da mit Ausnahme von Marco Haller (TSV Nördlingen) kein weiterer Spieler den Verein verlassen hat wird ein eingespieltes Team antreten.

Neuzugänge am Start

Alle gesunden Spieler werden am Sonntag ihre Chance bekommen, wobei man auf das Auftreten der Neuzugänge, Fabian Fürst (U 19 VfR Aalen) und Michael Wende (SV Göppingen) gespannt sein wird. Fehlen wird der erkrankte Marco Roschmann und hinter dem Einsatz von Tim Brenner steht noch ein Fragezeichen. Beide Trainer versprechen den Zuschauern einen spannenden Offensivfußball, so der Kommentar aus beiden Lagern.

Das nächste Vorbereitungsspiel der Sportfreunde findet am Mittwoch, 17. Juli, 19.15 Uhr, auf dem Dorfmerkinger Sportgelände gegen Landesligist SC Geislingen statt.