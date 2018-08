Erster Spatenstich für die Freiluft Halle der TSG gesetzt

Mit einem symbolischen Spatenstich haben die Vereinsführung der TSG Hofherrnweiler Unterrombach sowie zahlreiche Vertreter der beteiligten Firmen, Sponsoren und der Stadt Aalen am Donnerstag den Baubeginn der Freilufthalle zwischen dem Beachvolleyball Feld und dem Trainingsplatz der Fußballer gefeiert.

Schon viele Jahre geplant

Wenn der Vorsitzende der TSG Hofherrnweiler Unterrombach, Achim Pfeiffer, über die geplante Freilufthalle spricht, dann gerät er ins Schwärmen und bekommt leuchtende Augen, so wie am Donnerstagabend in der TSG Gaststätte. Dorthin hatten sich die Verantwortlichen der TSG und die Gäste nach dem Spatenstich zurückgezogen, nachdem das Donnergrollen bedrohlich zugenommen hatte.

Schon viele Jahre hat man sich in der TSG mit dem Bau einer Kalthalle beschäftigt, um der permanenten Raumnot des größten Aalener Sportvereins vor allem in den Wintermonaten Herr zu werden. Von den allein 26 aktiven Fußballmannschaften müssen zum Beispiel einige im Winter bis nach Königsbronn ausweichen, um trainieren zu können. Im Frühjahr 2018 wurde schließlich von den Mitgliedern der Grundsatzbeschluss zum Bau einer neuen Halle gefasst. Allerdings sollte es keine Kalthalle, sondern eine Freilufthalle werden. Die Außenwände der Halle werden quasi durch stabile Ballfangnetze ersetzt. Das hat den unschätzbaren Vorteil, dass man auch in einem Sommer, wie dem, der gerade zu Ende geht, die unterschiedlichsten Sportarten oder sonstigen Aktivitäten betreiben kann, ohne dass einem die Sonne aufs Haupt brennt. Durch die „fehlenden“ Außenwände ist gleichzeitig für eine angenehme Belüftung gesorgt. Während man die neue Halle in den Wintermonaten vor allem für die eigenen Sportler benötigt, wird man in den Sommermonaten auch mit anderen Vereinen, wie etwa dem VfR, dem SSV und dem SV Waldhausen kooperieren, so Achim Pfeiffer. Aber auch für Privatpersonen wird eine Nutzung möglich sein. Das Besondere: Über das von der Firma McArena GmbH aus Backnang – sie konzipiert und baut diese Art von Hallen - unterstützte Online Buchungssystem kann zum Beispiel eine Fußball begeisterte Clique die Halle auch nachts um 2 Uhr für den nächsten Tag für einen Kick buchen – natürlich nur wenn sie noch frei ist. McArena und die beteiligten Baufirmen versprechen eine kurze Bauzeit. Anfang November, so Achim Pfeiffer, will die TSG die Halle einweihen.

Die Kosten betragen rund 400 000 Euro, davon übernimmt die Stadt Aalen im Rahmen der Sportstättenförderung einen beträchtlichen Anteil. Fördergelder des Württembergischen Landessportbundes, Sponsorengelder sowie die Anteile der kooperierenden Vereine und zu erwartende Einnahmen durch die private Nutzung machen die finanzielle Belastung für die TSG tragbar. Als Zielgruppe für eine private Nutzung hat Achim Pfeiffer insbesonders die 6500 Studenten der Hochschule im Blick. Und last but not least wird von der zu erwartenden höheren Besucherfrequenz durch die Freilufthalle auch die vereinseigene Gaststätte profitieren, so das Kalkül der TSG Verantwortlichen.