Erster Sieg für MADS Ostalb – trotz schwerer Verletzung

Im dritten Heimspiel der Saison ist den Ostalbvolleyballern der heiß ersehnte erste Sieg gelungen. Gegen den Tabellensechsten TG Bad Waldsee eröffnete MADS-Kapitän Jürgen Anciferov mit druckvollen Aufschlägen das Match und verhalf seinem Team zu einer schnellen 3:0-Führung. Es sollte nicht die einzige Führung an diesem Tage bleiben.

Einer stets präzisen Annahme durch Lukas Schmid, folgte ein variables Zuspiel von Elias Mex. Die MADS-Angreifer konnten sich meistens durchsetzen und sich einen 9:5-Vorsprung erspielen. Vor allem der starke Diagonalangreifer aus Bad Waldsee brachte sein Team wieder heran, auf einmal stand es 23:23. Endlich einmal zeigten sich die Aalener bei den Big Points voll konzentriert und sicherten sich den Satz mit 25:23. Hin und her ging es im zweiten Abschnitt. Waldsee zeigte sich konzentrierter und war mit 26:24 am Satzende vorn.

Ein sehr locker aufspielendes MADS-Team lag im dritten Satz bis 21:20 ständig in Front, versiebte aber einige Angriffe und überließ den Gästen mit 21:25 den Satz. In einem hoch spannenden Match zog sich MADS-Zuspieler Elias Mex im vierten Satz eine schwere Muskelverletzung zu und musste durch Ralph Klein ersetzt werden, der sich sofort hellwach präsentierte. Diagonalspieler Jonas Schmid fand sich überraschend schnell in seiner neuen Rolle zurecht und brillierte mit präzisen Pässen. Angefeuert vom Aalener Publikum zeigten Max Schwebel und Lukas Schmid Abwehrspiel vom Allerfeinsten, während Jens Hansen ganz wichtige Blockpunkte erzielen konnte. Ein begeisternd aufspielendes MADS-Team steckte die Schocksituation sofort weg und sicherte sich mit 25:21 den vierten Satz. Ganz eng ging es im entscheidenden Tie Break zu. Nach vielen spektakulären Szenen war der überragende Jürgen Anciferov mit seinen knallharten Angriffen maßgeblich am 15:13-Erfolg seines Teams beteiligt. Mit diesem ersten Saisonsieg dürfen die Ostalbvolleyballer wieder hoffen, möglichst schnell den Anschluss ans Mittelfeld zu schaffen.