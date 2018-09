Erster Punkt für Ellwangen

Der FC Ellwangen hat seinen ersten Punkt in der Fußball-Bezirksliga geholt – und der FV Unterkochen die nächsten drei Zähler.

TSG Schnaitheim - FC Ellwangen 3:3 (2:1). Tore: 0:1 Erhard (10.), 1:1 Kolb (22.), 2:1 Schoger (39.), 2:2 Moschinsky (72.), 2:3 Taher (74.), 3:3 Hommel (90.+4). Zwei Mal lag der FCE, der gut ins Spiel kam, in Führung, doch es reichte nicht zum ersten Sieg. Die ersten beiden Gegentore fielen nach individuellen Fehlern. Mit einem Last-Minute-Tor der Gastgeber mussten die in der zweiten Halbzeit überlegenen Ellwanger noch den Ausgleich hinnehmen. Aber immerhin sicherten sie sich den ersten Zähler der Saison nach sechs Niederlagen aus sechs Spielen. „Die Enttäuschung überwiegt mehr als die Freude über den ersten Punkt“, erklärte FCE-Spielleiter Benedikt Neugebauer.

SV Waldhausen - SV Neresheim 0:1 (0:0). Tor: Marco Kraus (78.). Bes. Vor.: 66. und 70. Rote Karten für Waldhausens Vedat Yel und Tobias Däffner. Ein rassiges Derby, dass zunächst vom SVW kontrolliert wurde. Mit zunehmender Spieldauer kam Neresheim besser ins Spiel und es entwickelte sich ein gutes Bezirksligaspiel mit Derbycharakter. Intensiv geführte Zweikämpfe machten in der Folge das Spiel weitestgehend aus. Nach der Halbzeit dezimierten sich die Hausherren selbst mit zwei Roten Karten und mussten zu allem Überfluss den Gegentreffer hinnehmen. Selbst zu neunt versuchte Waldhausen noch zum Ausgleich zu gelangen, konnte aber die sich bietenden Gelegenheiten nicht in einen Torerfolg ummünzen.

SGM Kirchheim/Trochtelfingen - TV Heuchlingen 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Dauser (9.), 1:1, 1:2 Jäkel (45., 84.). Die SG legte los wie die Feuerwehr und hätte nach einer Minute führen müssen. Bis zur 20 Minuten hatte man eine weitere einhundert prozentige Chance. Ab der 25. Minute gab die SG das Spiel etwas aus der Hand und Heuchlingen kam zum nicht ganz unverdienten Ausgleich in der 45. Minute. In der zweiten Halbzeit spielte sich alles auf Augenhöhe ab bis Heuchlingen das 1:2 in der 84. Minute erzielen konnte. Die SG versuchte nochmals alles, aber ohne Erfolg. Am Ende ein glücklicher Sieg für Heuchlingen.

SG Bettringen – SV Lauchheim 3:0 (2:0). Von Beginn an dominierten die Hausherren das Geschehen und waren den Gästen in allen Belangen überlegen. Die zeigten sich im Abschluss zu harmlos. Mit einem schönen Angriff über die linke Seite in der achten Minute, der von Gräßle vollendet wurde, zog die SG in Front. Kurz vor der Pause legte Adam das 2:0 nach. Bereits zu diesem Zeitpunkt hätten die Bettringer aufgrund ihrer vielen Chancen schon höher in Führung liegen können. In der zweiten Halbzeit ging es häufig hin und her. Wicker traf in der 58. Minute per Kopf zum 3:0 und machte den Heimsieg schon so gut wie klar. In der Folge versäumten es die Bettringer, den Sieg noch deutlicher zu gestalten.

SF Lorch – TV Neuler 2:3 (2:1). Die Sportfreunde Lorch haben nach nun sieben Spielen nur einen Sieg und vier Punkte auf dem Konto. Dabei fing gegen den TV Neuler alles so gut an. Mit einem Blitzstart erwischten die Lorcher den Gast eiskalt. Eine Kombination über rechts vollendete Niklas Bopp in der ersten Minute zum 1:0. Nach 18 Minuten traf Bopp zum zweiten Mal, nachdem er zweimal gut nachgesetzt hatte. Im Anschluss waren sich die Hausherren dann ihrer Sache etwas zu sicher. Nach einer guten halben Stunde verkürzte Dörrer. Im zweiten Teil hatten dann die Gäste den Blitzstart. Egetenmeyr verwandelte einen Handelfmeter zum 2:2. Kurz vor Schluss erzielte dann Bieg sogar noch das 3:2 für Neuler.

TSG Hofherrnweiler-Unterr. II - FV Unterkochen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Viehöfer (18.), 0:2 Szekeres (88.). Die Anfangsphase gehörte den Gästen ohne zwingende Torchancen herauszuspielen. Nach und nach übernahm die Heimelf die Initiative fing sich aber aus dem nichts das Gegentor. Die Heimelf hatte vor der Pause zwei drei gute Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. In der zweiten Hälfte drückte die TSG II auf den Ausgleich war aber nicht clever genug um ein Tor zu erzielen. Unterkochen verteidigte sehr gut und erzielte kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum Endstand.