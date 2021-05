Erster Preis für Nina Dietterle und Cosima Geywitz

Auch in diesem Schuljahr haben Schülerinnen und Schüler der Realschul-Abschlussklassen der Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen (KKS) große Erfolge beim Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg erringen können. Die Themen reichten von aktuellen politischen Anlässen über smarte Technik und Digitalisierung bis zu den Hoffnungen und Ängsten der jungen Generation.

Unter den 23 ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler befanden sich mit Nina Dietterle und Cosima Geywitz (beide Klasse R10b) auch zwei Erstpreisträgerinnen. Mit ihrem Beitrag zum Thema „Roboter statt Menschen – Chancen und Risiken der Digitalisierung“ konnten die beiden Realschülerinnen die Jury überzeugen und erhielten unter fast .900 Teilnehmenden einen ersten Preis. Da die obligatorische Preisverleihung im Landtag in Stuttgart in diesem Jahr nicht möglich war, übergab der Landtagsabgeordnete Winfried Mack gemeinsam mit Schulleiter Thomas Brunnhuber die Preise an der KKS.

Im Rahmen der Preisübergabe erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in das Leben eines Politikers und in politische Entscheidungsprozesse. Auch aktuelle politische Themen rund um Corona und Klimaschutz, aber auch lokale Themen wie offizielle Mountainbike-Trails in Aalen waren Gegenstand der lebhaften Diskussion. Winfried Mack sagte: „Wir brauchen Schülerinnen und Schüler, die sich politisch und gesellschaftlich einsetzen und interessiert sind. Bleibt neugierig und habt vor allem Spaß daran, mitzugestalten.“