Erster Preis für Leander Brune

Der 15-jährige Aalener Leander Brune war Anfang September beim Internationalen Klavierwettbewerb „Città di Alessandria“ in der italienischen Region Piemont sehr erfolgreich. Leander Brune, der von Professor Fedele Antonicelli unterrichtet wird, überzeugte die Jury mit zwei virtuosen Werken und erspielte sich mit der Rhapsodie espagnole von Franz Liszt und der Konzert-Etüde op. 40 Nr. 3 von Nikolai Kapustin in der Altersgruppe bis 16 Jahren den ersten Preis. Zuvor hatte er zur intensiven Vorbereitung ein weiteres Mal an einem Meisterkurs bei Professor Marisa Somma in Bari teilgenommen.

Leander Brune, der seinen ersten Klavierunterricht im Alter von vier Jahren von Petra Renz erhielt und der aufgrund seines großen Interesses an sinfonischer Musik auch Schlagzeug und Trompete in diversen Ensembles spielt, ist Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums Aalen, wo er in diesem Schuljahr sein Abitur ablegen wird. Die Mozart-Gesellschaft Alessandria, die den Wettbewerb in den Kategorien Klavier solo, Gesang solo und Kammermusik dieses Jahr zum vierten Mal ausrichtete, wird Leander Brue in der Konzert-Saison 2019 dazu einladen, drei Klavierabende in der Provinz Alessandria und in Ligurien zu spielen.

Zudem wird er im März 2019 sein Orchesterdebut geben. In drei Konzerten in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim bringt er gemeinsam mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg, deren Mitglied Leander seit vier Jahren ist, das zweite Klavierkonzert in A-Dur von Franz Liszt zur Aufführung.