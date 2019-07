Erster Preis für Härtsfeldschule und Schwäbisch Gmünder Friedensschule

Strahlende Gesichter hat es am Mittwoch bei der Härtsfeldschule Neresheim und bei der Friedensschule Schwäbisch Gmünd gegeben, denn Landrat Klaus Pavel hat bei einer Feier im Landratsamt in Aalen beide Schulen mit einem ersten Preis beim vom Ostalbkreis verliehenen Schulpreis 2019 ausgezeichnet. Das Thema des Wettbewerbs hieß „Pro Duale Ausbildung“. Außerdem konnten an diesem Abend 111 besonders erfolgreiche Absolventen der Sonder,- Förder.- Werkreal,- Gemeinschafts,- Berufsfach- und Realschulen im Ostalbkreis einen Preis entgegennehmen. 14 Schülerinnen und Schüler haben die Traumnote 1,0 erreicht.

„Heute ist euer Tag“ sagte der Landrat und lobte das Engagement der Preisträger. Die jungen Leute seien gut auf die Berufswelt vorbereitet. Schule vermittle nicht nur Lerninhalte, sondern auch Wert wie Gemeinschaft, Selbstständigkeit, Verantwortung und Leistungsbereitschaft. Den Absolventen der Schulen riet er, bei ihrem beruflichen Werdegang auf der Ostalb zu bleiben.

Im Hinblick auf den Schulpreis unter dem Motto „Pro Duale Ausbildung“ dankte Pavel der Kreissparkasse Ostalb und dem Verband Südwestmetall für die ideelle und materielle Unterstützung. Die Verknüpfung von Schule und Dualer Ausbildung sei sehr wichtig.

Nach den Grußworten von Geschäftsführer Markus Kilian vom Verband Südwestmetall und von Sparkassendirektor Christof Morawitz wurden die Gewinner des Schulpreises ausgezeichnet. Über einen mit jeweils 1500 Euro dotierten ersten Preis konnten sich die Härtsfeldschule Neresheim und die Friedensschule Schwäbisch Gmünd freuen. An beiden Schulen gibt es zahlreiche Projekte zur Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler. Zweite Preise (jeweils 1000 Euro) erhielten die Karl-Kessler– Schule Wasseralfingen, die Parkschule Essingen und die Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim.

Die Feier wurde von der Schulband der Karl-Kessler-Schule unter der Leitung von Claudius Beitze musikalisch umrahmt.

Hier die Namen der Preisträger an den verschiedenen Schulen:

Abschluss Sprachniveau A2: Renatas Vitkus (Technische Schule), Hassan Ceesay (Kreisberufsschulzentrum), Ghirmay Kaleab (Kreisberufsschulzentrum).

Abschluss Sprachniveau B1: Alaa Khdeir (Agnes von Hohenstaufen Schule).

Förderschule (SBBZ): Melissa Weidenauer (Hermann Hesse Schule), Waleed Khalid (Weitbrechtschule), Lisa Klatte (Rupert-Mayer-Schule).

Hauptschule: Roberta Gradickaite (Schillerschule), Katharina Dreiling (Kocherburgschule), Celine Schatz (Gemeinschaftsschule Welland), Annika Nowy (Friedrich-von-Keller-Schule), Tayfur Rohat (Karl-Kessler-Schule), Dilara Ulusoy (Werkrealschule Bopfingen), Paul Snejder (Buchenbergschule), Chiara Weber (Mittelhofschule), Kai Fink (Rupert-Mayer-Schule), Jonah Herrera Cabrera (Parkschule), Robin Schober (Heinrich-Prescher-Schule), Christian Kuhn (Schillerschule), Waldemar Volkov (Alemannenschule), Angel Rudi (Deutschorden-Schule), Henning Wünsch (Deutschorden-Schule), Luca Hellfeuer (Schulzentrum Leinzell), Gloria Weiß (Schäfersfeldschule), Mert-Kemal Akcinar (Hornbergschule), Sebastian Landwehr (Hornbergschule), Bianka Bilekova (Härtsfeldschule), Julia Bereta (Karl-Stirner-Schule), Asja Baszler (Friedensschule), Melissa Demiral (Schiller-Realschule mit Werkreal- und Grundschule im Verbund), Lorik Shala (Schiller-Realschule mit Werkreal- und Grundschule im Verbund), Maximilian Mehl (St.Josef - Schule für Hörgeschädigte), Jasmin Hagel (Uhlandschule), Staici Hammerlindl (Mozartschule), Rebekka Rein (Freie Evang. Schule ”Domino Servite”), Alena Burkhard (Sechta-Ries-Schule), Selina Jakob (Sechta-Ries-Schule), Jessica Rosanelli (Sechta-Ries-Schule), Daniel Grund (Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg), Alan Kevric (Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg), Denis Messerschmidt (Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg), Lisa Fischer (Propsteischule), Greta Härer (Propsteischule), Emma Jacuzzi (Propsteischule), Sarah Olbert (Justus-von-Liebig-Schule), Muthujana Yogapiragasam (Justus-von-Liebig-Schule), Stefan Trajkovski (Technische Schule), Saido Abdulkadir Nur (Kreisberufsschulzentrum), Amanuel Abrahaley Asefa (Kreisberufsschulzentrum), Marina Elenberger (Kreisberufsschulzentrum), Lea Schmeisl (Kreisberufsschulzentrum), Yvan Tufoin Tsam Ngongang (Kreisberufsschulzentrum), Vanessa Holmes (Gewerbliche Schule), Annabell Barth (Agnes von Hohenstaufen Schule), Shëndrit Spahiu (Agnes von Hohenstaufen Schule), Dominik Dajczak (Konrad-Biesalski-Schule).

Werkrealschule: Jakub Studenski (Schillerschule), Jessica Waal (Gemeinschaftsschule Welland), Johannes Baeuchle (Karl-Kessler-Schule), Celia Vaas (Werkrealschule Bopfingen), Remy Fouquet (Rupert-Mayer-Schule), Gabriel Oget (Rupert-Mayer-Schule), Miljana Cutic (Mozartschule), Ayderus Ismail Mohumed (Schiller-Realschule mit Werkreal- und Grundschule im Verbund).

Realschule: Benita Frieß (Realschule auf dem Galgenberg), Sara Daschner (Uhland-Realschule), Shaanthi Gunasekara (Uhland-Realschule), Lena Hermann (Kocherburgschule), Verena Janoschek (Karl-Kessler-Schule), Annika Meßner (Friedrich-von-Keller-Schule), Kathleen Brenner (Realschule), Fabian Lichti (Mittelhofschule), Elena Schlosser (Eugen-Bolz-Realschule), Emilia Zekl (St. Gertrudis), Nikola Zekl (St. Gertrudis), Elisabeth Urban (Buchenbergschule), Fabio Mahal Aros (Parkschule), Justus Maurer (Realschule), Susanna Krafft (Schillerschule), Jonas Bildmann (Alemannenschule), Jessica Schwarz (Deutschorden-Schule), Danielle Becker (Schulzentrum Leinzell), Janina Ziegler (Schulzentrum Leinzell), Sandy Müller (Schäfersfeldschule), Verena Abele (Hornbergschule), Sophie Rein (Hornbergschule), Isabel Braun (Härtsfeldschule), Maike Stillhammer (Dreißentalschule), Robin Frank (Karl-Stirner-Schule), Sophia Grohmann (Adalbert-Stifter-Realschule), Vanessa Schurr (Adalbert-Stifter-Realschule), Nadja Sofie Waibel (Friedensschule), Evelyn Weber (Schiller-Realschule mit Werkreal- und Grundschule im Verbund), Tom Liesenhoff (St.Josef - Schule für Hörgeschädigte), Sharon Moses (Freie Evang. Schule ”Domino Servite”), Laura Wettemann (Sechta-Ries-Schule), Annika Brändle (Franz-von-Assisi-Schule), Julia Hutter (Propsteischule), Lara Stahl (Justus-von-Liebig-Schule), Juliane Zäuner (Justus-von-Liebig-Schule), Svenja Brunnhuber (Kaufmännische Schule), Linda Fürst (Kaufmännische Schule), Selina Arnold (Technische Schule), Adrian Schlosser (Technische Schule), Sebastian Hampus (Kreisberufsschulzentrum ), Lara-Marie Hillenmeyer (Kreisberufsschulzentrum), Lionelle Kraft (Kreisberufsschulzentrum), Miriam Köder (Kreisberufsschulzentrum), Irina Migal (Kreisberufsschulzentrum), Stefanie Axt (Agnes von Hohenstaufen Schule), Niklas Krieft (Agnes von Hohenstaufen Schule), Nils Hauser (Gewerbliche Schule), Ramandeep Kaur (Kaufmännische Schule).