Erster Neuzugang steht fest: Otis Livingston II zu den HAKRO Merlins

Mit dem 25-jährigen US-Amerikaner Otis Livingston II steht der erste Sommer-Neuzugang des Basketball-Bundesligisten HAKRO Merlins Crailsheim fest. Der 1,80 Meter große Point Guard wechselt nach einer überzeugenden Saison in Serbien nach Hohenlohe.

Otis Livingston II geht künftig für die HAKRO Merlins auf Korbjagd. Der Point Guard wechselt vom Tabellenvierten der höchsten serbischen Spielklasse Mladost zu den Zauberern. In der vergangenen Hauptrunde legte er 17,3 Punkte auf (ligaweit Platz 10) und verteilte 6,2 Assists pro Partie (Platz 3 in Serbien). „Mit Otis haben wir einen Playmaker verpflichtet, der letztlich eine gute Mischung aus unseren Aufbauspielern der vergangenen Jahre ist. Gleichzeitig wird er aber seinen ganz eigenen Weg bei uns gehen und seine Geschichte schreiben. Vergangene Spielzeit in Serbien überzeugte uns Otis vor allem mit seinem Gesamtpaket, das er dort auf den Platz bringen konnte und so drücken wir ihm natürlich die Daumen, dass er ähnlich starke Auftritte auch bei uns auf das Spielfeld bringen wird“, sagt der sportliche Leiter Ingo Enskat zur Neuverpflichtung.

Der 25-jährige begann seine Basketballkarriere 2015 in der George Mason University, rund 30 Kilometer südwestlich von der US-Amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. 131 seiner insgesamt 132 College Begegnungen begann Livingston als Starter. In jedem seiner vier Jahre kam er auf mindestens 33 Minuten Spielzeit und auf einen zweistelligen Punkteschnitt.

Seine Profi-Karriere startete Livingston in Dänemark bei Horsens. Auch dort überzeugte der Aufbauspieler mit durchschnittlich 12,1 Punkten und verließ die Skandinavier in Richtung Osteuropa. Nach einer Spielzeit in Mazedonien bei KK Kumanovo (18,8 PKT/6,3 ASS) folgte der Schritt nach Serbien, wo er mit Mladost ins Playoff-Halbfinale einzog. In insgesamt 34 Saisonspielen erzielte der Guard 18,6 Punkte, wobei er seine erfolgreichsten Spiele in den Playoffs absolvierte. In den fünf Post-Season Begegnungen erzielte er im Schnitt 25,6 Zähler, seine Saison-Höchstwerte legte er in den letzten beiden Begegnungen für seinen ehemaligen Verein auf (31 respektive 29 Punkte).

„Ich bin sehr glücklich, ein Teil der HAKRO Merlins und der Stadt Crailsheim zu werden. Mein Ziel ist es, mich im Vergleich zur letzten Saison zu verbessern und meine Fehler an beiden Enden des Feldes zu minimieren“, so der Neuzugang. „Ich erwarte eine umkämpfte Saison. Die BBL ist eine der intensivsten Ligen Europas, aber ich freue mich sehr auf die Herausforderung.“