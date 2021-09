Erster Heimsieg für Waldhausen

Im dritten Heimspiel der noch jungen Fußball-Landesliga-Saison gab der TSV Köngen seine Visitenkarten beim SV Waldhausen ab – und der landete mit dem 2:1 (1:0) seinen ersten Heimsieg. Das Heimteam war nach nur einem Punkt aus den vergangenen beiden Partien auf Wiedergutmachung aus. So begann die Mannschaft von Coach Jens Rohsgoderer auch engagiert und setzte die defensiv agierenden Gäste von Beginn an unter Druck. Eine scharfe Freistoßflanke von Schiele konnte der Torhüter nur kurz mit der Faust abwehren. Yel reagierte am schnellsten und setzte ein Dribbling in den Strafraum an, wo er von einem Gegenspieler nur regelwidrig gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Wicker souverän zur frühen Waldhäusener Führung (7.). Zwei Minute später vergab Mayer die nächste Chance. Bis zur Pause spielte der SVW weiter überlegen, jedoch versäumte man es durch Unachtsamkeiten im Spiel nach vorne und daraus resultierende Ballverluste zu weiteren nennenswerten Gelegenheiten zu kommen.

Nach der Pause blieb der SVW das tonangebende Team. Bis zur 68. Minute mussten die Fans des SVW warten. Nach einem Köngener Foul auf der rechten Angriffsseite schnappte sich Janik den Ball und bugsierte diesen stramm in Richtung ersten Pfosten, wo der perfekt einlaufende Wicker wuchtig ins kurze Eck einköpfte (68.). Fortan bauten die Gäste weiter ab, der SVW schaffte es aber nicht den Deckel drauf zu machen. Und so kamen die Gäste etwas aus dem Nichts, zehn Minuten vor dem Ende, zum Anschluss. Ein unnötiges Foulspiel im Strafraum brachte Köngen einen berechtigten Foulelfmeter ein. Torwart Dennis Wille ahnte die Ecke, konnte den stramm geschossenen Strafstoß aber nicht mehr entscheidend ablenken (82.). Mit gemeinsamen Kräften und dem nötigen Quäntchen Glück, konnte der Ausgleich verhindert werden, der den Spielverlauf auch eindeutig auf den Kopf gestellt hätte.