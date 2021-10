Erster Heimkampf für Röhlingen

An diesem Samstag (20 Uhr, Sechtahalle) bestreiten die Ringer des AC Röhlingen ihren ersten Heimkampf in dieser Oberligasaison. Nach zwei Auftaktniederlagen bei den Meisterschaftskandidaten KG De/Fa und TSV Ehningen, empfängt man nun den KSV Musberg.

Die Musberger Ringer um Trainer Markus Scheibner mussten erst einmal auf die Matte. Hier kamen sie beim TSV Ehningen mit 24:9 ähnlich unter die Räder wie der ACR. Der KSV hat noch Akteure in seinen Reihen, die bereits 2011 in der 1. Bundesliga für den KSV Punkte sammelten. Seither halten sie dem Verein die Treue. Mit Adrian Moisa (N), Stefan Stäbler, Radoslav Marcinkiewicz (N), Andre Ehrmann, Cornel Predoiu stehen erfahrene Oberligaringer an der Matte. Der ACR will sich trotz des punktelosen Starts nicht beirren lassen und durch die Unterstützung vor heimischem Publikum die ersten Punkte einfahren.

Die zweite Mannschaft der Röhlinger hat ebenfalls den KSV Musberg zu Gast (18 Uhr). Bei den letzten Aufeinandertreffen 2019 konnte der AC beide Duelle knapp für sich entscheiden.